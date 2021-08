Quant aux touristes, seuls ceux qui ont reçu au moins la première dose du vaccin Covid-19, ou qui possèdent un certificat de test RTPCR négatif effectué avant 72 heures après avoir atteint l’État, sont désormais autorisés.

Le Kerala a lancé le soi-disant «modèle de la bio-bulle» pour créer des couches protectrices de prestataires de services principalement vaccinés pour recevoir et héberger des touristes, après avoir ouvert des points clés à partir de lundi pour atténuer le coup porté à des millions de personnes dépendant du tourisme pour vivre.

Le « pays de Dieu » avait été contraint d’imposer périodiquement des restrictions sur les lieux touristiques depuis début 2020 pour contenir la pandémie. Par conséquent, les arrivées de touristes nationaux et étrangers ont chuté de plus de 70% en 2020 et les revenus du tourisme se sont effondrés de 76% à seulement Rs 11 000 crore. Le secteur du tourisme emploie environ 1,5 million de personnes et représente jusqu’à 11,5% du PIB de l’État.

Les biobulles sont généralement des environnements aseptisés et sûrs, où les personnes, qui entreront probablement en contact avec les touristes, sont inoculées. Ainsi, les touristes atterrissant dans n’importe quel aéroport du Kerala ne rencontrent que le personnel au sol vacciné. Depuis l’aéroport, ils peuvent voyager en taxi avec des chauffeurs vaccinés. De même, le personnel des hôtels, des centres de villégiature ou des familles d’accueil, où les touristes seront hébergés, est également entièrement vacciné, selon un communiqué du département du tourisme de l’État.

Quant aux touristes, seuls ceux qui ont reçu au moins la première dose du vaccin Covid-19, ou qui possèdent un certificat de test RTPCR négatif effectué avant 72 heures après avoir atteint l’État, sont désormais autorisés.

« L’initiative bio-bulle vise à garantir que les touristes passent un séjour sans risque dans notre État. C’est un facteur critique pour la relance du tourisme, qui a été entravé par la pandémie », a déclaré PA Mohamed Riyas, ministre du Tourisme de l’État.

Après avoir surmonté la première vague avec succès, le Kerala a, ces derniers mois, connu un pic de cas de Covid-19. Il représentait plus de la moitié des cas de Covid en Inde au cours des sept derniers jours, a annoncé mardi le gouvernement central. Jusqu’à présent, 43,4% de la population du Kerala ont reçu la première dose de vaccin et 18,1% avec les deux doses.

