Le Kerala enregistre 5 944 nouveaux cas de coronavirus, 242 décès

Le Kerala a signalé samedi 5 944 nouveaux cas de COVID-19 et 242 décès liés au virus, portant le nombre total de personnes touchées dans l’État à 52 70 179 et le nombre de morts à 49 547, selon un bulletin de santé.

Parmi les décès, 33 ont été enregistrés au cours des derniers jours et 209 désignés comme décès dus au COVID-19 après avoir reçu des appels sur la base des nouvelles directives du Centre et des instructions de la Cour suprême.

Parmi les districts, Thiruvananthapuram a enregistré samedi le plus grand nombre de cas avec 1 219, suivi d’Ernakulam avec 1 214 et de Kozhikode avec 580 cas.

L’État a testé 60 075 échantillons au cours des dernières 24 heures.

« Actuellement, il y a 31 098 cas actifs de COVID-19 dans l’État, dont seulement 7% des personnes sont hospitalisées », a déclaré le département de la santé dans un communiqué.

Parmi ceux qui ont été trouvés infectés samedi, 80 personnes ont atteint l’État de l’extérieur tandis que 5 479 autres ont contracté la maladie à cause de leurs contacts. Les sources d’infection de 337 personnes n’ont pas encore été localisées. Quarante-huit agents de santé font également partie des personnes infectées, a indiqué le département de la santé.

Pendant ce temps, 2 463 se sont remis de la maladie, portant le nombre total de guérisons dans l’État à 51 97 960.

Le département de la santé a déclaré qu’il y avait 1 11 316 personnes sous observation dans l’État, dont 2 473 sont admises dans les services d’isolement de divers hôpitaux.

