Le Kerala enregistre 50 nouveaux cas d’Omicron

Les cas d’Omicron ont continué d’augmenter au Kerala, l’État ayant signalé jeudi 50 nouveaux cas de cette nouvelle variante de COVID-19, portant le total à 280, a annoncé le département de la Santé.

Les cas d’Omicron ont continué d’augmenter au Kerala, l’État ayant signalé jeudi 50 nouveaux cas de cette nouvelle variante de COVID-19, portant le total à 280, a annoncé le département de la Santé.

Il y a un jour, l’État avait enregistré 49 cas d’Omicron.

Sur les 50 patients signalés jeudi, 18 venaient d’Ernakulam, 8 de Thiruvananthapuram, 7 de Pathanamthitta, 5 chacun de Kottayam et Malappuram, 3 de Kollam et 1 chacun d’Alappuzha, Thrissur, Palakkad, selon un communiqué du ministère de la Santé.

En plus de ceux-ci, un natif de Coimbatore, qui est revenu d’Egypte, a également été testé positif pour Omicron alors qu’il se trouvait au Kerala, selon le communiqué.

Selon le communiqué, 32 des personnes infectées par Omicron venaient des Émirats arabes unis.

Les autres provenaient du Qatar, d’Arabie saoudite, des États-Unis, du Royaume-Uni, d’Italie, d’Ukraine, de Suède, de Singapour et des Maldives.

«Avec cela, Omicron a été confirmé pour un total de 280 personnes dans l’État. Parmi eux, 186 provenaient de pays à faible risque et 64 de pays à haut risque. Au total, 30 personnes ont été infectées par contact », indique le communiqué.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.