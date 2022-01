Le Kerala enregistre 6 238 nouveaux cas de COVID-19, 44 décès

Parmi les décès, 30 ont été enregistrés au cours des derniers jours et 14 désignés comme décès dus au COVID-19 après avoir reçu des appels sur la base des nouvelles directives du Centre et des instructions de la Cour suprême.

Les nouveaux cas de COVID-19 ont continué d’augmenter au Kerala, l’État ayant enregistré dimanche 6 238 nouvelles infections et 44 décès, ce qui porte le nombre de cas à 52 76417 et le nombre de décès à 49 591.

Parmi les décès, 30 ont été enregistrés au cours des derniers jours et 14 désignés comme décès dus au COVID-19 après avoir reçu des appels sur la base des nouvelles directives du Centre et des instructions de la Cour suprême.

Avec 2 390 personnes supplémentaires guéries du virus depuis samedi, le total des récupérations a atteint 52 00 350 et les cas actifs ont atteint 34 902, selon le communiqué.

Pas moins de 54 108 échantillons ont été testés au cours des dernières 24 heures.

Parmi les 14 districts, Thiruvananthapuram a enregistré le plus élevé avec 1 507 nouveaux cas suivis d’Ernakulam 1 066 et de Kozhikode 740.

Parmi les nouveaux cas, 49 étaient des agents de santé, 72 de l’extérieur de l’État et 5 776 infectés par contact avec la source n’étant pas claire en 341, selon le communiqué.

Il y a actuellement 1 14 773 personnes sous surveillance dans divers districts, dont 1 12 235 en quarantaine à domicile ou en institution et 2 538 dans les hôpitaux, selon le communiqué.

