Le Kerala enregistre 6 546 nouveaux cas de COVID-19, 50 décès

Le département a déclaré que 66 486 échantillons ont été testés au cours des dernières 24 heures et qu’il existe 46 services répartis dans 39 organismes autonomes locaux où le ratio hebdomadaire de la population infectée est supérieur à 10%.

Le Kerala a enregistré 6 546 nouveaux cas de COVID-19 et 50 décès samedi, portant le nombre d’infections à 50 08 381 et le nombre de morts à 33 515.

« Il y a 72 876 personnes sous traitement pour COVID-19 dans l’état desquelles seulement 7% sont hospitalisées », a indiqué le département de la santé dans un communiqué.

Pendant ce temps, 6 934 personnes se sont rétablies de la maladie, portant le total des guérisons à 49 01.369.

Parmi les districts, Ernakulam a signalé le plus grand nombre d’infections fraîches aujourd’hui – 1 037, suivi de Thiruvananthapuram avec 888 et Kollam 774.

Il y a 2 40 336 personnes sous observation dans l’état dont 6 409 sont en isolement dans divers hôpitaux.

Parmi ceux qui se sont révélés infectés, 16 ont atteint l’état de l’extérieur, tandis que 6 041 ont contracté la maladie par contact. La source de l’infection de 448 personnes n’a pas encore été identifiée et 41 agents de santé font également partie des personnes infectées.

