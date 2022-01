Le Kerala enregistre 76 nouveaux cas Omicron ; Grappe détectée dans un collège privé d’infirmières

Avec cela, Omicron a été confirmé pour un total de 421 personnes dans l’État. Parmi eux, 290 provenaient de pays à faible risque et 85 de pays à haut risque, tandis que trois personnes touchées venaient d’États voisins.

Le Kerala a signalé mercredi 76 nouveaux cas d’Omicron, portant à 421 le nombre total de personnes infectées par la nouvelle variante du COVID-19, a déclaré la ministre de la Santé de l’État, Veena George.

Un « cluster Omicron » s’est formé dans un collège privé d’infirmières à Pathanamthitta où la maladie était soupçonnée d’avoir été propagée par un étudiant qui était en contact avec une personne arrivée de l’étranger, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Sur les 76 nouveaux cas signalés lundi, 15 provenaient du district de Thrissur, 13 de Pathanamthitta, 8 d’Alappuzha, 8 de Kannur, 6 de Thiruvananthapuram, 6 de Kottayam, 6 de Malappuram, 5 de Kollam, 4 chacun de Kozhikode et Kasaragod et un à Wayanad et à Ernakulam.

Outre eux, une personne originaire du Tamil Nadu s’est également déclarée positive pour la variante COVID-19 dans l’État, a-t-il ajouté.

Parmi ceux-ci, 59 des personnes infectées par Omicron provenaient de pays à faible risque et 7 de pays à haut risque, a-t-il déclaré, ajoutant que jusqu’à 9 personnes avaient contracté la maladie par contact.

Les personnes touchées étaient principalement venues des Émirats arabes unis, du Qatar, d’Allemagne, du Koweït, d’Irlande et de Suède.

Avec cela, Omicron a été confirmé pour un total de 421 personnes dans l’État. Parmi eux, 290 provenaient de pays à faible risque et 85 de pays à haut risque, tandis que trois personnes touchées venaient d’États voisins.

Au total, 43 personnes ont été infectées par contact, selon le communiqué.

