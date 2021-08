Le Kerala enregistre plus de 30 000 cas de COVID pour la deuxième journée consécutive

in

Selon le gouvernement central, 58,4% du total des cas de COVID-19 la semaine dernière ont été signalés au Kerala.

Le Kerala a signalé 30 007 nouveaux cas de COVID-19 jeudi, le deuxième jour consécutif où il a signalé plus de 30 000 et 162 décès, ce qui a porté le nombre total d’infections dans l’État à 39,13 lakh et le bilan à 20 134.

Mercredi, l’État a enregistré 31 445 nouveaux cas, soit 68,11 % du total national – 46 164 – de nouvelles infections au cours des dernières 24 heures.

Jusqu’à 18 997 personnes ont été guéries de l’infection depuis mercredi, portant le total des guérisons à 37 11 625 et le nombre de cas actifs à 1 812 209, selon un communiqué du gouvernement de l’État.

Au cours des dernières 24 heures, 1 66 397 échantillons ont été testés et le TPR s’est avéré être de 18,03 %. Jusqu’à présent, 3,07 échantillons de crore ont été testés, a-t-il déclaré.

Parmi les districts de l’État, Ernakulam a continué d’enregistrer les nombres les plus élevés avec 3 872, suivi de Kozhikode 3 461, Thrissur 3 157, Malappuram 2 985, Kollam 2 619, Palakkad 2 261, Thiruvananthapuram 1 996, Kottayam 1 992, Kannur 1 939, Alappuzha 1 741, Pathana Waym Idukki 900.

Parmi les nouveaux cas, 104 étaient des agents de santé, 128 de l’extérieur de l’État et 28 650 infectés par contact avec la source du contact n’étant pas claire dans 1 195 cas, selon le communiqué.

Il y a actuellement 4 87 246 personnes sous surveillance dans différents quartiers. Parmi ceux-ci, 4 59 821 sont en quarantaine à domicile ou en établissement et 27 425 dans les hôpitaux.

