Le Kerala introduit une étiquette de tourisme responsable pour les hôtels et les centres de villégiature

Les hôtels et les centres de villégiature ont été classés dans les catégories RT Diamond, RT Gold et RT Silver, en fonction de leurs scores sur les paramètres environnementaux spécifiés, a déclaré le ministre.

Le Kerala a introduit mardi une classification de «tourisme responsable» (RT) pour les hôtels et les centres de villégiature, donnant une impulsion à la protection de l’environnement et à la restauration écologique par le tourisme.

En lançant le logiciel de classification RT et le portail d’application en ligne des schémas de normalisation, le ministre du Tourisme PA Mohamed Riyas a déclaré que cette initiative, basée sur la gestion durable, la responsabilité socioculturelle, économique et environnementale, est un modèle pour l’ensemble du pays.

« Les propriétés obtenant plus de 80 % de score dans les critères de responsabilité environnementale recevront la classification RT Green. Avec le lancement du portail en ligne, tous les processus seront facilités et il n’y aura aucun retard dans la fourniture de services », a déclaré Riyas.

L’accréditation pour les familles d’accueil, les villas de service, les centres et complexes ayurvédiques, les prestataires de services de tourisme d’aventure, les parcs d’attractions, le projet de conservation des maisons patrimoniales Grihastali et les licences pour les guides touristiques seront désormais disponibles en ligne, a-t-il déclaré.

Riyas a déclaré que le département du tourisme du Kerala collaborerait avec le département des transports pour mettre en place des « roues gourmandes » dans 20 destinations touristiques majeures afin de présenter la cuisine locale aux visiteurs. Des discussions ont également eu lieu avec le service de la culture sur l’exploration du « tourisme cinématographique ».

Il est également prévu de s’associer au département des travaux publics pour créer des installations permettant au public de profiter de la nourriture locale sur des ponts anciens et inutilisés dotés de certificats de stabilité, a déclaré Riyas, qui détient également le portefeuille des travaux publics.

Le classement au régime RT sera mis en œuvre par la Mission RT de l’Etat. Les paramètres mettent l’accent sur la conservation écologique, le développement économique local, le tourisme expérientiel, la préservation des arts et de la culture et la croissance durable du secteur du tourisme.

Le classement RT, valable trois ans, sera décerné après inspection par un jury composé du directeur du tourisme en tant que président, du coordinateur de la mission RT de l’État en tant qu’organisateur et d’autres experts de l’industrie.

