Le Kerala lance « Mathru Kavacham » : tout savoir sur le programme de vaccination COVID-19 pour les femmes enceintes

Vaccination pour les femmes enceintes : L’État du Kerala, dans le sud du pays, a intensifié sa campagne de vaccination contre les coronavirus en lançant un programme de vaccination spécial appelé « Mathru Kavacham » pour l’inoculation des femmes enceintes. Dans le cadre du programme, qui a débuté vendredi, tous les hôpitaux de district seraient vaccinés et, au début, le vaccin COVID-19 serait administré à 100 femmes enceintes via un enregistrement ponctuel. L’État a également déclaré qu’au cours des prochains jours, davantage de doses de vaccin seraient fournies aux hôpitaux de district, en fonction de la disponibilité des vaccins avec l’État.

Plus tôt cette semaine, l’agence de presse ANI avait cité la ministre de la Santé du Kerala, Veena George, disant que toutes les femmes enceintes seraient enregistrées pour la vaccination au niveau du service dans le cadre du programme avec l’aide des travailleurs de l’ASHA, ajoutant que les femmes capables de s’inscrire sur les leurs seraient encouragés par les autorités de l’État à le faire, afin que les travailleurs de l’ASHA puissent aider ceux qui ne disposent pas des installations de smartphones ou d’ordinateurs.

George a ajouté que les agents de santé essaieraient de s’assurer que toutes les femmes enceintes étaient enregistrées et vaccinées, affirmant en outre que des camps de vaccination spéciaux seraient organisés des jours spéciaux pour elles. Cela, a-t-elle dit, serait fait pour éviter que les femmes enceintes n’entrent en contact avec d’autres personnes qui se rendraient pour se faire vacciner, car les femmes enceintes courent un risque accru d’infection grave au COVID-19. Cela avait également la capacité d’affecter la santé du bébé, a-t-elle déclaré.

Le Centre avait récemment accepté la suggestion de groupes d’experts et déclaré que les femmes enceintes pouvaient se faire administrer le vaccin COVID-19. George a maintenant déclaré que le vaccin pourrait être administré aux femmes enceintes à n’importe quel stade de la grossesse, il est plus sûr d’administrer les deux doses en attendant.

