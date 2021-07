Le Kerala met à jour les directives de voyage COVID-19 et autorise l’exemption du test RT-PCR obligatoire aux passagers entièrement vaccinés

in

Le gouvernement du Kerala a ajouté que ces directives entreraient en vigueur immédiatement.

Directives de voyage au Kerala : Le Kerala a mis à jour ses directives de voyage ! Dans le cadre de ses efforts pour contenir la propagation du coronavirus, le Kerala exigeait que tous les voyageurs entrant dans l’État portent un rapport RT-PCR négatif. Cependant, dans un arrêté mis à jour mercredi, le gouvernement de l’État a décidé d’accorder une dérogation à cette règle aux voyageurs qui avaient reçu les deux doses de vaccin COVID-19. Dans l’ordonnance, l’État a déclaré que de nombreux voyageurs se rendaient dans l’État pour plusieurs raisons, comme pour assister à des examens ou pour des voyages entre États, ce qui était la raison pour laquelle il avait rendu obligatoire pour les personnes entrant dans l’État de subir un test RT-PCR pour le coronavirus. avant leur voyage.

Aujourd’hui, cependant, la campagne de vaccination s’accélère à nouveau dans le pays, de plus en plus de personnes étant vaccinées. Même les personnes du groupe d’âge de 18 à 44 ans, qui était le dernier groupe à commencer à recevoir les doses de vaccin, ont commencé à recevoir leurs deuxièmes doses. Gardant cela à l’esprit, l’État a décidé d’exempter les personnes qui ont reçu les deux doses de vaccin COVID-19 de passer un test RT-PCR. Pour cela, cependant, ces voyageurs devraient être munis de certificats pour les deux doses afin de prouver qu’ils ont reçu les deux doses.

Il y a une condition que l’État impose cependant. Les personnes qui ont été complètement vaccinées mais qui ont développé des symptômes de COVID-19 devraient subir le test RT-PCR pour vérifier si leurs symptômes sont bien ceux d’une infection à coronavirus ou non. Dans de tels cas où des symptômes sont présents, les voyageurs, même vaccinés, devraient avoir sur eux une RT-PCR négative pour entrer dans l’État.

