Le Kerala modifie le modèle d’examen pour aider les étudiants à obtenir de meilleurs résultats en période de pandémie

La direction du secondaire supérieur du Kerala a organisé un examen de classe XII au cours de la dernière année universitaire malgré le COVID-19 qui prévaut dans le pays (Photo: PTI)

Le conseil d’administration de Delhi a inscrit des étudiants du Kerala à des programmes de premier cycle dans les collèges de l’Université de Delhi. Le conseil soutient les élèves en raison des pertes causées par la pandémie. Le jury a en effet également décidé de doubler les questions pour que les étudiants obtiennent de bons résultats aux examens.

Jeevan Babu K, directeur général du Kerala, commissaire à l’éducation et aux examens, a expliqué que l’examen a été mené de manière à aider ou à soutenir chaque élève. « En raison de la pandémie de coronavirus, les examens étaient organisés pour aider les étudiants à obtenir de bons résultats aux examens. Les examens ont été organisés en fonction des domaines d’intervention identifiés. Non seulement cela, nous avons également doublé le nombre de questions pour aider les étudiants à obtenir un score maximal », a-t-il déclaré à Indianexpress.com.

L’impact d’un tel mouvement était clairement visible dans les résultats. Pas moins de 502 étudiants de l’examen du conseil d’État ont obtenu la note maximale en classe XII cette année, suivis de 47 881 autres, qui ont obtenu des notes supérieures à 90 %. La plupart d’entre eux ont été vus sécuriser au-dessus de 95% cette année. L’année dernière, seuls 18 510 étudiants avaient obtenu plus de 90 % et parmi eux, seuls 234 pouvaient obtenir la note maximale (1 200 sur 1 200). Le pourcentage de réussite pour cette année était également meilleur et s’élevait à 87,94 % contre 85,13 % et 84,33 % en 2020 et 2019 respectivement.

En fait, les élèves du conseil d’administration du Kerala n’étaient pas les seuls à obtenir des notes élevées cette année. Plus de 70 000 étudiants CBSE cette année ont également réussi à obtenir plus de 95%, contre 38 686 étudiants l’année dernière. La direction du secondaire supérieur du Kerala a organisé un examen de classe XII au cours de la dernière année universitaire malgré le COVID-19 qui prévaut dans le pays. Pas moins de 3 73788 étudiants ont réussi à se présenter à l’examen. Parmi eux, au moins 3 28 702 étaient éligibles à l’enseignement supérieur.

Le DG a déclaré qu’il ne devrait pas y avoir de controverse sur le fait que les étudiants du Kerala soient admis en grand nombre. « Nous avons donné des cours pendant deux mois à partir de janvier et organisé les examens, tant théoriques que pratiques. De nombreux autres conseils d’État n’avaient même pas organisé les examens mais avaient attribué des notes aux étudiants. Lorsque nous effectuons l’examen pendant la pandémie, nous ne pouvons pas apporter le même volume de ténacité que celui que nous appliquons habituellement lors d’un examen », a-t-il déclaré à Indianexpress.com.

Si l’on en croit les sources, la direction du secondaire supérieur de l’État a déclaré qu’un grand nombre d’étudiants du jury d’examen de l’État souhaitaient poursuivre des études supérieures dans les matières artistiques et humaines en dehors du Kerala, en particulier à Delhi. Ils souhaitent également y suivre des cours de coaching pour l’examen de la fonction publique. Avec l’aide de l’admission au collège de Delhi, ces étudiants attendent avec impatience de meilleurs universitaires et une meilleure exposition en plus d’acquérir une expertise en anglais.

Shamil V de l’école secondaire supérieure Subulussalam Moorkanad à Malappuram, a obtenu la note maximale à l’examen de classe XII. Il a été admis au Collège hindou du DU pour le cours de sociologie du BA. « C’était mon rêve d’étudier à Delhi où je pourrais améliorer mes compétences linguistiques. J’ai également hâte d’étudier pour les examens de la fonction publique », a déclaré Shamil, fils de l’agriculteur Abdul Kareem, cité dans Indianexpress.com. Il a également déclaré que nombre de ses amis de Malappuram, qui ont obtenu plus de 95% à l’examen, ont déjà rejoint divers collèges de Delhi.

