Le Kerala recherche des start-ups à impact féminin – The Financial Express

Le défi, « She Loves Tech 2021 Global Startup Competition », fournit une plate-forme internationale pour les femmes entrepreneures ainsi que pour les startups dédiées à l’amélioration de la vie des femmes.

Kerala Startup Mission (KSUM), l’agence nodale du gouvernement du Kerala pour le développement de l’entrepreneuriat et les activités d’incubation, a invité les candidatures de startups technologiques à impact féminin pour le plus grand concours de startups au monde pour les femmes et la technologie. Le concours est organisé en association avec She Loves Tech (SLT).

Le concours donne aux startups la possibilité de gagner jusqu’à 50 000 $ de SLT, Teja Ventures et Asian Development Bank Ventures, des prix spéciaux pour les médias et le mentorat, un accès rapide aux fonds partenaires et aux programmes d’accélération de SLT, et des services de conseil internes, entre autres, KSUM ont dit des sources.

Les candidats doivent avoir un produit minimum viable (MVP) et avoir levé moins de 5 millions de dollars. Il doit s’agir d’une startup en phase de démarrage avec un produit technologique ayant un impact important sur les femmes ou une fondatrice, ou les deux.

Les startups présélectionnées auront l’opportunité de rencontrer des investisseurs, de bénéficier d’un mentorat et d’un soutien financier, d’un accès gratuit à des ateliers de connaissances et de participer à des événements mondiaux.

