Le Kerala représente 51,5% des cas de Covid-19

Le nombre de cas quotidiens moyens dans le pays mardi était de 28 204, avec un total de cas actifs à 3 88508. Le Kerala comptait 1 77 091 cas actifs, suivi du Maharashtra avec 74 941 cas et du Karnataka avec 23 956 cas.

Le Kerala représentait 51,5% du total des cas de Covid-19 dans le pays signalés au cours de la semaine dernière et est actuellement le seul État avec plus d’un lakh de cas actifs, selon les données du ministère de la Santé.

L’État a signalé un taux moyen de positivité des tests de 10 %, et dans certaines régions, il se situe entre 15 et 20 %. Onze districts du Kerala ont montré une tendance à la hausse du nombre moyen de cas quotidiens.

La valeur «R», qui indique à quelle vitesse le virus se propage, montrait une tendance à la hausse dans l’Himachal Pradesh, l’Uttar Pradesh, l’Andhra Pradesh et le Pendjab. Alors que la valeur «R» du pays était de 1, le chiffre dans ces États était compris entre 1,1 et 1,3, ce qui, selon les responsables du ministère de la Santé, était une source de préoccupation.

Le Dr SK Singh, directeur du Centre national de contrôle des maladies, a déclaré qu’une équipe centrale s’était rendue au Kerala pour surveiller la situation. Avec seulement 44% de séroprévalence au Kerala, près de 55% de la population de l’État est encore sensible à l’infection, a déclaré Singh. Près de 90 % des cas étaient de la variante Delta.

Comme 80% des patients du Kerala étaient isolés à domicile, la transmission intra-domicile était élevée dans l’État, entraînant des infections en grappes. En outre, une proportion plus élevée de personnes âgées et une incidence de 30% de maladies non transmissibles telles que le diabète favorisaient une infection plus élevée dans l’État, selon le rapport de base de l’équipe centrale.

Mardi, le pays a administré 51,45 crores de doses de vaccin – 40,02 crores de premières doses et 11,43 crores de deuxièmes doses. La variante Delta a affecté la nation et le monde, la vaccination étant le seul moyen de contrôler la transmission et de se protéger contre les maladies graves et la mortalité, a déclaré VK Paul, membre de la santé, Niti Aayog, lors du briefing du ministère de la Santé. Ce n’est pas le moment de baisser la garde et les gens doivent être vigilants, a déclaré Paul.

Le pays a franchi le cap des 50 crores en matière de vaccination, et il y aura bientôt quatre autres vaccins disponibles dans le pays, a déclaré Paul. Le premier d’entre eux serait le vaccin Zydus Cadila, suivi du vaccin biologique E et du vaccin Sérum-Novavax Covovax, puis du vaccin à ARNm Gennova Biopharmaceuticals, a déclaré Paul.

