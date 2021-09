Le Kerala s’apprête à rouvrir les écoles à partir de novembre, selon CM-vérifier la date, les horaires et d’autres détails pertinents

in

L’État prévoit de proposer des masques spéciaux pour les écoliers (Photo: PTI)

COVID-19[FEMININE: Le Kerala prévoyant de rouvrir les écoles à partir de novembre, le ministre de l’Éducation, le ministre V Sivankutty, a déclaré dimanche qu’un plan global avait été élaboré en consultation avec diverses parties prenantes pour la réouverture des établissements d’enseignement. Le ministre de l’Éducation a également dissipé le smog autour des spéculations selon lesquelles son département n’aurait pas été consulté avant de décider de rouvrir les écoles, a rapporté le portail d’information du Kerala, Onmanorama.

Horaires des cours, horaires – vérifiez les détails ici

La réouverture des écoles est intervenue à la suite de la réunion d’examen du covid, présidée par le ministre en chef Pinarayi Vijayan, qui a eu lieu samedi. Le ministre a décidé de rouvrir les cours hors ligne pour les classes 1-7 et les classes 10 et 12 à partir du 1er novembre. Pour les élèves des autres classes, la date de réouverture des cours hors ligne serait le 15 novembre.

Sivankutty a déclaré que la réunion sera menée par le département d’enseignement général avec l’association des enseignants concernant les quarts de travail. Une réunion des collecteurs de district sera également programmée prochainement, a ajouté le ministre.

Les réunions seront basées sur la planification et les dispositions appropriées qui seraient nécessaires pour les enfants venant à l’école. La fourniture de masques, de désinfectants pour les mains, la distanciation sociale seront des facteurs importants à garder à l’esprit avant l’arrivée des enfants à l’école. Non seulement cela, les véhicules qui seraient utilisés pour transporter les enfants devront également être pris en charge, a-t-il ajouté.

Masques spéciaux pour les étudiants

Selon les rapports, l’État envisage de proposer des masques spéciaux pour les écoliers et les établissements d’enseignement ont déjà été invités à stocker les masques. La réunion a également décidé que les élèves à faible immunité peuvent continuer les cours en ligne et ne pas venir à l’école pour les cours hors ligne.

Donner l’exemple : le ministre de l’Éducation

Nous étions préoccupés par les examens SSLC et les examens du secondaire supérieur, mais tout s’est bien passé, a déclaré le ministre. “Nous voulons montrer l’exemple dans le pays en rouvrant les écoles pour les enfants”, a déclaré Sivankutty tout en ajoutant que le gouvernement est prêt à corriger le tir au cas où quelque chose irait à l’encontre du plan.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.