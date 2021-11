Le Kerala signale 13 infections à norovirus : tout savoir sur un virus hautement contagieux

Les premiers symptômes s’installent un ou deux jours après l’exposition au virus et provoquent des vomissements et/ou des diarrhées. (C’EST À DIRE)

Le Kerala a enregistré au moins 13 infections à norovirus dans le district de Wayanad au Kerala, a rapporté PTI. Les 13 patients, testés positifs il y a deux semaines, sont des étudiants en médecine vétérinaire de Pookode.

Le gouvernement du Kerala a conseillé la vigilance et a également intensifié les mesures pour contrôler la propagation du virus.

Norovirus

Le norovirus infecte les personnes de tous les groupes d’âge. C’est un insecte apparenté au rotavirus causant la diarrhée. Les épidémies ont généralement lieu à bord des navires de croisière et dans des dortoirs, des maisons de soins infirmiers et d’autres espaces fermés.

Symptômes du norovirus

Les premiers symptômes s’installent un ou deux jours après l’exposition au virus et provoquent des vomissements et/ou des diarrhées. Les patients se sentent également nauséeux, souffrent de douleurs abdominales, de maux de tête et de fièvre. Dans certains cas extrêmes, la perte de liquides peut également provoquer une déshydratation.

Traitement du norovirus

Bien que la maladie se résolve d’elle-même, le virus fait des ravages chez le patient. L’infection dure deux ou trois jours dans les cas normaux. Une réhydratation et un repos suffisants peuvent aider la plupart des personnes très âgées ou malnutries à s’en sortir.

Norovirus cause

Le virus est très contagieux et peut être transmis par l’eau, les aliments et les surfaces contaminés. La voie principale du virus est orale-fécale. Le virus a plusieurs souches et peut infecter un individu plusieurs fois. Le norovirus résiste à une chaleur allant jusqu’à 60°C et à plusieurs désinfectants. Par conséquent, le simple fait de chauffer les aliments ou de chlorer l’eau peut ne pas tuer le virus. Il peut également survivre aux désinfectants pour les mains courants.

Quelle est la fréquence du norovirus?

Selon l’Organisation mondiale de la santé, le norovirus est l’agent pathogène le plus courant qui provoque des épidémies de maladies gastro-intestinales.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis estiment que le virus a causé environ un cinquième de chaque cas de gastro-entérite aiguë dans le monde. Chaque année, 685 millions de cas sont signalés, dont 200 millions détectés chez les enfants de moins de cinq ans. Environ 50 000 enfants meurent chaque année des suites d’une diarrhée virale.

Prévention et traitement des norovirus

La précaution la plus élémentaire pour prévenir les infections à norovirus consiste à utiliser à plusieurs reprises du savon pour se laver les mains après être allé aux toilettes ou avoir changé des couches. Se laver scrupuleusement les mains avant de manger est également important. Les surfaces doivent être désinfectées avec une solution d’hypochlorite à 5 000 parties par million pendant les épidémies.

La réaction en chaîne par polymérase par transcription inverse en temps réel est utilisée pour diagnostiquer la maladie, qui ne dispose d’aucun vaccin pour sa prévention. Le maintien de l’hydratation est important dans la phase aiguë de la maladie. Dans certains cas extrêmes, les patients reçoivent par voie intraveineuse des liquides de réhydratation.

