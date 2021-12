Le Kerala signale 2 230 nouveaux cas de COVID-19, 419 décès

Le Kerala a enregistré lundi moins de 3 000 nouveaux cas de COVID-19 pour la deuxième journée consécutive, l’État ayant signalé 2 230 nouvelles infections, ce qui a porté le nombre de cas à 52 07 990. L’État a également signalé 419 décès, ce qui porte le bilan à 44 922, selon un communiqué du gouvernement de l’État. Sur les 419 décès, 14 ont été enregistrés au cours de la dernière […]

Le Kerala a enregistré lundi moins de 3 000 nouveaux cas de COVID-19 pour la deuxième journée consécutive, l’État ayant signalé 2 230 nouvelles infections, ce qui a porté le nombre de cas à 52 07 990. L’État a également signalé 419 décès, ce qui porte le bilan à 44 922, selon un communiqué du gouvernement de l’État.

Sur les 419 décès, 14 ont été enregistrés au cours des derniers jours et 405 ont été désignés comme décès dus au COVID-19 après avoir reçu des appels sur la base des nouvelles directives du Centre et des instructions de la Cour suprême. Avec 3 722 personnes supplémentaires guéries du virus depuis dimanche, le total des récupérations a atteint 51 45 501 et les cas actifs sont tombés à 28 724. Pas moins de 39 826 échantillons ont été testés au cours des dernières 24 heures. Parmi les 14 quartiers,

Thiruvananthapuram a enregistré le plus haut avec 439 nouveaux cas, suivi par Ernakulam (397) et Kozhikode (259). Parmi les nouveaux cas, 12 étaient des agents de santé, 7 de l’extérieur de l’État et 2 081 infectés par contact avec la source n’étant pas claire sur 130.

Il y a actuellement 1 39 438 personnes sous surveillance dans divers districts, dont 1 35 200 sont en quarantaine à domicile ou en institution et 4 238 dans les hôpitaux, selon le communiqué.

