Le Keychron Q1 est une œuvre d’art sous forme de clavier [Video]

J’utilise le très populaire Keychron K2 (revue) comme clavier mécanique principal depuis quelques années, mais j’ai récemment décidé d’essayer le Keychron Q1 haut de gamme. Après avoir utilisé le Q1 de la société basée à Hong Kong pendant quelques semaines, il est rapidement devenu mon clavier de choix pour la frappe au quotidien.

Non seulement la qualité de construction de ce Keychron Q1 est supérieure de plusieurs ordres de grandeur à celle du modèle K2, mais Keychron s’est également assuré que son clavier haut de gamme était personnalisable de haut en bas. Les touches, les interrupteurs et même la plaque en aluminium prise en sandwich à l’intérieur du boîtier peuvent être personnalisés à votre guise. La personnalisation ne s’arrête pas au matériel, car l’utilitaire VIA basé sur QMK permet aux utilisateurs de modifier des touches individuelles, de créer des macros et de gérer des raccourcis pour des domaines tels que le contrôle des médias et RVB.

Regardez mon expérience pratique avec le Keychron Q1 et assurez-vous de vous abonner à . sur YouTube pour en savoir plus.

Spécifications Keychron Q1

Disponible en versions entièrement assemblées et barebones Disposition à 75 % entièrement personnalisable Prise en charge QMK/VIA Conception de montage avec joint pour la stabilité Corps en aluminium CNC 6063 Stabilisateurs à visser pour les grandes touches Interrupteurs à clé remplaçables à chaud RVB orienté vers le sud Mousse insonorisante Aviator enroulé de couleur assortie câble commutateur Mac/Windows connectivité USB-C 3,5 livres angle permanent de 5,2° Prix: $169.00

Vidéo : Keychron Q1 pratique

Abonnez-vous à 9to5mac sur YouTube pour plus de vidéos

Déballage et conception

Arrivé à l’intérieur d’une boîte Keychron noire familière, mon unité d’examen Q1 est entièrement assemblée en bleu marine. En plus du clavier, vous trouverez un câble aviateur USB-C enroulé, des capuchons de touches centrés sur Windows, des outils de retrait d’interrupteurs et de capuchons de touches, une clé Allen et des pilotes Philips, ainsi que quelques vis, joints et pieds antidérapants supplémentaires.

La toute première chose qui se démarque du Keychron Q1 est sa qualité de fabrication. Doté d’un corps usiné CNC en aluminium 6063 qui est poli, anodisé et sablé, le Q1 a une superbe finition bleue qui semble avoir été inspirée par une supercar de la fin des années 80 vue de côté.

Grâce à son corps tout en aluminium, le Q1 est un clavier plus dense et beaucoup plus lourd que le Keychron K2, qui comportait une bonne dose de composants en plastique. Le poids de 3,5 livres du Q1 garantit que ce clavier restera fermement planté sur le bureau pendant que vous tapez. Cela garantit également que vous ne serez pas tenté de l’emporter avec vous en voyage.

Expérience de frappe

Avec son angle de frappe de 5,2 degrés, le clavier haut de gamme de Keychron offre une expérience de frappe largement agréable, et je ne me suis pas plaint du manque de pieds réglables.

Doté d’une conception montée sur joint, qui isole la plaque en aluminium et le PCB, le Q1 bénéficie d’une flexibilité supplémentaire avec un son plus doux et une sensation plus douce lors de la frappe. Le clavier est équipé d’une mousse installée juste au-dessus du boîtier inférieur et d’une mousse insonorisante prise en sandwich entre la plaque en aluminium et le PCB.

Mon unité d’examen est préconfigurée avec des commutateurs Gateron Red Phantom, qui procurent une sensation soyeuse et douce lorsqu’ils sont enfoncés. Les commutateurs rouges sont similaires aux commutateurs bruns en termes de distance de déplacement, mais bénéficient d’un comportement linéaire dépourvu du clic tactile pour lequel les commutateurs marron et bleu sont connus.

Test de dactylographie

Taper sur le Keychron Q1 avec les commutateurs Gateron Red

Au cours de ma période relativement courte d’utilisation de claviers mécaniques, j’opte généralement pour des commutateurs marron, en raison de leur réponse tactile modérée qui n’est pas aussi visible que les commutateurs bleus. Je ne suis pas sûr de vouloir utiliser les commutateurs rouges à long terme, mais j’ai apprécié jusqu’à présent l’expérience de frappe en ligne droite.

La beauté de ce clavier est qu’il comporte des prises remplaçables à chaud, ce qui signifie que la décision de commutation n’a pas besoin d’être immuable. Les prises du clavier vous permettent d’échanger facilement des commutateurs sans soudure. Keychron vend une variété de commutateurs à clé de Gateron et Cherry, vous êtes donc sûr de trouver une option qui fonctionne le mieux pour la façon dont vous aimez taper.

Outre les commutateurs remplaçables à chaud, vous trouverez des stabilisateurs à visser pour les touches plus grandes comme la barre d’espace, le retour et autres. Ces stabilisateurs Gateron se vissent directement dans le PCB pour garantir des pressions de touches stables, peu importe où vous appuyez sur ces touches plus grandes. Séparés du reste des fonctionnalités du Q1, les stabilisateurs à visser peuvent ne pas sembler un gros problème, mais c’est la combinaison de tant d’autres fonctionnalités conviviales comme celle-ci qui font du Keychron Q1 un plaisir à taper.

Eclairage RVB

Le Q1 comprend des rétroéclairages RVB orientés vers le sud sous chaque touche, ce qui les positionne vers la machine à écrire pour les rendre plus faciles à discerner. À leur tour, les commutateurs Gateron Phantom sont conçus avec de petites cavités pour permettre aux lumières RVB de briller.

Le configurateur VIA téléchargeable permet aux utilisateurs de personnaliser les combinaisons de touches pour ajuster les paramètres RVB. Les dactylos peuvent facilement personnaliser le motif de rétroéclairage, la luminosité, la teinte, la saturation et la vitesse des animations de rétroéclairage en maintenant la touche de fonction en combinaison avec une autre touche désignée.

Connectivité

Le manque de connectivité Bluetooth du Q1 en fera instantanément un non-démarreur pour certains utilisateurs, et c’est compréhensible. Devoir connecter physiquement le clavier à votre Mac peut être gênant pour certaines configurations.

D’un autre côté, on pourrait également affirmer que la connectivité Bluetooth continue d’être capricieuse sur le Mac et entraîne de la frustration lorsqu’elle rencontre des problèmes de connectivité généraux et l’inévitable batterie à plat. Il y a aussi le boîtier tout en métal, qui pourrait éventuellement provoquer des interférences avec les signaux Bluetooth.

Même si le Keychron K2 était équipé de Bluetooth, je me suis retrouvé à dépendre de la connexion câblée en raison des performances Bluetooth intermittentes qui restent un problème avec les Mac d’aujourd’hui. Bien que j’aurais aimé que le Q1 ait une option Bluetooth, son absence n’est pas un problème pour mon cas d’utilisation particulier.

Au lieu de la connectivité Bluetooth, le Keychron Q1 repose exclusivement sur une connexion USB-C filaire. Le port de connexion USB-C est idéalement situé dans le coin supérieur gauche du boîtier, permettant au câble de rester hors de portée de vos doigts.

Keychron comprend un câble aviateur enroulé détachable de couleur assortie et un adaptateur USB-C vers USB-A pour les configurations héritées. Bien que le câble d’aviateur, avec son connecteur de verrouillage en métal à 5 ​​broches, soit intéressant à regarder, je n’ai pas pu m’empêcher de penser qu’il s’agissait d’un cas d’école de style plutôt que de substance. La partie enroulée du câble était trop serrée, ce qui en faisait une horreur sur mon bureau. Je passerai très probablement à un câble USB-C standard à l’avenir.

Conclusion

C’est un clavier qui a changé ma vision des claviers mécaniques. Oui, ce sont des bêtes de somme, mais dans le cas du Q1, ils peuvent également être conçus comme une œuvre d’art. Le Keychron Q1 à 169,00 $ n’est pas seulement un beau clavier, mais il est personnalisable à un degré élevé et (sans le câble USB-C inutilement complexe) fait un travail décent en donnant la priorité à la forme sur la fonction.

Certes, mon histoire avec les claviers mécaniques n’est pas tentaculaire, mais après deux semaines d’utilisation non-stop, j’ai décidé que le Keychron Q1 est le clavier mécanique le plus agréable sur lequel j’ai tapé jusqu’à présent. Avec des commutateurs à clé remplaçables à chaud et des touches personnalisables, le Q1 peut être modifié pour fonctionner au mieux pour votre style de frappe et votre environnement particuliers. Le manque de connectivité Bluetooth en effraiera sûrement certains, mais si vous recherchez une expérience de frappe solide et que cela ne vous dérange pas un câble, essayez le Q1.

Qu’en pensez-vous Q1? Sonnez ci-dessous dans les commentaires, et assurez-vous de vérifier notre couverture du Q2 de Keychron – la prochaine option haut de gamme et ultra-compacte de la société à 65 %.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :