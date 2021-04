Le kickboxeur de 25 ans, Joel Cahuasqui, décède après qu’un coup de pied à la tête ait causé une lésion cérébrale

Joel Cahuasqui a tragiquement perdu la vie à l’âge de 25 ans seulement après avoir été assommé par un coup de pied dans la tête lors d’un combat amateur en Équateur.

Malgré le port d’un casque protecteur, le kickboxer a été assommé à froid lors du championnat national sélectif et de la coupe du Pacifique de KickBoxing la semaine dernière dans son pays natal.

Malgré le port d’un casque pendant le combat, un coup de pied haut de son adversaire s’est connecté au côté gauche de sa tête et a assommé Joel Cahuasqui.

Selon El Notre, il n’y avait ni ambulanciers ni médecins au bord du ring lorsque le combat a pris fin et Cahuasqui a été transporté d’urgence à l’hôpital.

Il a souffert d’une hémorragie cérébrale à cause du coup de pied élevé et les médecins n’ont pas été en mesure de le sauver car le jeune combattant a ensuite été retiré de son ventilateur et déclaré mort.

Le journaliste Alberto Astudillo B. a confirmé que Cahuasqui était décédé du coup de pied haut, ajoutant plusieurs détails et partageant une vidéo du coup de pied qui a mis fin à sa vie.

Il a écrit: «J’ai le regret d’annoncer que l’athlète des records d’Imbabura, Joel Cahuasqui, vient de mourir, selon les rapports de ses proches.

«L’athlète a eu une hémorragie du tronc cérébral après un match de la Coupe du Pacifique et du championnat national de kickboxing sélectif.»

