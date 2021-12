Le kickstarter du contrôleur GameCube ‘Panda’ a été annulé

Eh bien, voici des nouvelles auxquelles vous ne vous attendiez peut-être pas. Le Kickstarter pour le contrôleur GameCube ‘Panda’, qui a instantanément dépassé les objectifs requis plus tôt ce mois-ci, a été annulé.

Bien qu’il ait établi des records en termes de fonds levés, le créateur estime qu’il serait irresponsable de continuer avec le Kickstarter alors qu’il ne peut plus garantir une sortie en décembre 2022. En conséquence, il rembourse toutes les promesses de dons et poursuivra « l’investissement extérieur » pour poursuivre ce projet.

Merci beaucoup à tous pour votre soutien ! Nous avons été vraiment époustouflés par la positivité que nous avons reçue pour le contrôleur Panda. Ce projet a été un travail d’amour depuis près de 3 ans maintenant et cette réponse était quelque chose que nous n’aurions jamais pu prévoir. Établir des records et montrer aux gens à quel point notre communauté est forte lorsqu’elle est unifiée a été vraiment incroyable d’en faire partie.

Nous avons une mauvaise nouvelle à partager aujourd’hui. Depuis l’ouverture du Kickstarter, nous avons été mis au courant de quelques facteurs indépendants de notre volonté qui, une fois additionnés, ont affecté notre calendrier de production. Entre autres nouveaux barrages routiers, notre principal partenaire de fabrication en Chine est affecté par des pannes de courant continues, ralentissant leur production qui était déjà affectée par les pénuries liées au COVID. Nous savons à quel point vous êtes tous ravis d’obtenir le contrôleur Panda dès que possible, mais il semble que nous ne puissions plus garantir la date de décembre 2022 et nous ne savons pas encore quelle sera la nouvelle date.

Ainsi, la chronologie de Panda Controller n’ayant pas de date de fin claire, nous avons dû déterminer quelles sont les meilleures prochaines étapes. Après de nombreuses délibérations, nous avons estimé qu’il n’était pas juste de notre part de conserver vos fonds pendant une durée inconnue sans être en mesure de garantir la date de livraison. Nous avons dû prendre une décision incroyablement difficile qui, nous l’espérons, est la bonne pour tout le monde.

À partir d’aujourd’hui, nous annulerons notre Kickstarter plus tôt avec tous les engagements entièrement remboursés pendant que nous poursuivons des investissements extérieurs pour poursuivre le projet en interne. Nous savons à quel point cela est décevant pour beaucoup d’entre vous. Nous ne pourrons jamais assez vous remercier pour le soutien que vous nous avez apporté pour nous aider à faire de nos rêves une réalité.

À ce jour, le contrôleur avait levé près de 2 millions de dollars US de fonds et avait plus de 14 000 bailleurs de fonds. Comme souligné dans la vidéo ci-dessus, le contrôleur Panda était destiné à être la « prochaine évolution » du contrôleur GameCube – avec des pièces de la plus haute qualité pour un jeu compétitif et des fonctionnalités de personnalisation « puissantes » – y compris des modules complémentaires et plus encore.

Que pensez-vous de cette annulation Kickstarter ? Étiez-vous un bailleur de fonds ? Commentez ci-dessous.