Le Kid Laroi signe tranquillement avec les projets SB de Scooter Braun

Le Kid Laroi a discrètement signé avec les projets SB de Scooter Braun. Grade A Productions gérait auparavant la pop star en herbe.

“Bienvenue dans la superstar de la famille”, a tweeté Scotter Braun au rappeur viral hier. SB Projects a déjà une liste de stars, dont Quavo, Justin Bieber, Demi Lovato et Ariana Grande.

Dans une interview avec Variety, The Kid Laroi dit qu’il a été inspiré pour poursuivre une carrière dans la musique de Bieber. «Je me souviens quand j’avais sept ans et que mon cousin aîné m’a emmené voir le documentaire Never Say Never avec elle quand il est sorti au cinéma», dit-il. “Je ne connaissais pas grand-chose à Justin Bieber, j’avais sept ans, mais je me souviens qu’après avoir regardé ce film, je me suis dit : ‘Yo, c’est le gamin le plus cool du putain de monde.'”

L’album F * ck Love de Kid Laroi a donné naissance à son plus gros album à ce jour avec “Without You”. Au cours des trois derniers mois, il a publié des collaborations avec Miley Cyrus et Justin Bieber. Il a battu un record australien et atteint le top dix des charts dans plus d’une douzaine de pays.

Qui est le Kid Laroi ?

Le Kid Laroi est né Charlton Howard à Sydney, en Australie. Il est l’une des stars de la musique les plus dynamiques au monde. Depuis qu’il a déménagé à Los Angeles pour poursuivre sa carrière dans la musique, il a accumulé plus d’un milliard de streams sur les plateformes musicales.

Le Kid Laroi a gagné un énorme succès sur les réseaux sociaux en étant ouvert sur ses difficultés de vie.

« Avant que mon oncle ne soit assassiné, il me soulignait à quel point il était important que je continue de rapper et que je reste concentré. Quand j’étais petit, je lui ai dit : « mais je veux être comme toi », ce à quoi il a répondu : « si tu deviens comme moi, je serai déçu. Ces mots sont restés gravés en moi pour toujours », admet le rappeur.

Laroi a développé une passion pour le hip-hop lors du divorce de ses parents. Il a commencé à enregistrer ses premiers vers sur l’iPhone de sa mère avant de passer à un studio pour publier de la musique sur SoundCloud. Il a rapidement développé un fervent partisan à Syndey. En 2019, sa musique a attiré l’attention du directeur de Grade A Productions, Lil Bibby. Il a rapidement signé un accord avec Columbia Records.

Après que Laroi ait ouvert pour une tournée Juice WRLD en Australie, les deux se sont entendus. Mais en décembre 2019, Juice WRLD est décédé d’une overdose de drogue.

« C’était mon grand frère. J’ai beaucoup appris de lui », dit Laroi, en parlant de Juice WRLD. Laroi était en train de préparer son premier album lorsqu’il a appris la nouvelle. Son premier album, F*ck Love, est sorti en juillet 2020, honorant son collaborateur de longue date.