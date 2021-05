Le “ killer bug ” est déjà en Espagne, avec une morsure douloureuse

05/05/2021 à 08:35 CEST

Un nouvel insecte au pic puissant s’est installé en Espagne et il semble qu’il l’ait fait pour rester. C’est le ‘hunter bug’ ou aussi appelé ‘killer bug’ (car il tue d’autres invertébrés), du Mexique et du sud des États-Unis. C’est une autre des espèces envahissantes qui atteignent notre pays, favorisées, entre autres, par le changement climatique.

Selon une étude récente des chercheurs Adrià Miralles-Núñez, Carlos Pradera et Juan A. Pujol, Zelus rinardii se propage rapidement dans toute l’Europe, en particulier dans les pays du bassin méditerranéen. Pour l’instant, en Espagne, il a déjà été détecté dans la Communauté valencienne, à Madrid et à Cadix, mais les auteurs prévoient son expansion dans tout le pays.

L’insecte frappant est un prédateur efficace d’autres insectes et invertébrés, donc provoque un impact négatif sur l’habitat des espèces indigènes.

De couleur orange, avec six pattes et une antenne qui se démarquent par leur longueur, ils attrapent leur proie à l’affût, avec un comportement similaire à celui de la mante religieuse bien plus connue, bien qu’ils soient plus sensibles au mouvement. C’est un hétéroptère reduvide aux ailes partiellement durcies, avec une bouche mordante-suceuse qui se nourrit de jus ou de sang,

Ceux qui ont subi leur morsure assurent que produit une douleur intense et vive il dure plusieurs minutes avant de disparaître, “bien que chez certaines personnes cela puisse durer des heures”, note l’étude.

Après la morsure, il y a une petite plaie. La vérité est que cet insecte a mordu à tout moment de la journée, à l’intérieur comme à l’extérieur, et les chercheurs qui étudient ses progrès suggèrent qu ‘«ils pourraient être attirés par les humains lorsqu’ils se déplacent».

S’étend de l’ascenseur

Le premier cas de piqûre qui est enregistré en Espagne a été documenté dans la province d’Alicante. C’est arrivé à Elche le 16 octobre 2018, où l’un de ces insectes a mordu un enfant.

En août dernier à Torrevieja, une femme a reçu deux morsures lorsqu’elle a quitté une piscine et est allée se sécher avec une serviette, et le même mois, une autre bouchée d’un homme de 78 ans qui était sous la douche à son domicile était documenté. Et en mars dernier, à Santa Pola, un bébé de 8 mois a présenté une photo de quatre bouchées.

En outre, dans la Communauté valencienne, il existe des références de morsures dans les zones de cultures d’agrumes.

L’étude, publiée début avril 2021, recueille neuf cas de morsures par Zelus rinardii et presque tous ont été produits dans la Communauté valencienne, bien qu’il y en ait un à Cadix et deux à Alcalá de Henares.

Les auteurs considèrent que Zelus renardii “pourrait devenir une espèce qui cause un inconfort notable aux habitants des zones urbaines d’Espagne”.

Il hiberne à l’âge adulte, donc “il n’est pas rare de le trouver à l’intérieur des bâtiments en hiver”, il peut donc avoir “beaucoup plus de contacts avec les gens et finir par provoquer plus de piqûres que les autres” insectes indigènes de la même famille.

Bien sûr, dans la documentation de ces cas réalisée par Pujol, Pradera et Miralles-Núñez, il est mis en évidence qu ‘”il n’a pas été enregistré qu’il peut agir comme un vecteur d’agents pathogènes qui causent un certain type de maladie chez l’homme”.

Cela ne dispense pas de la forte douleur causée par leurs coups de bec, un problème qui semble s’aggraver: «Dans les années à venir, nous verrons l’expansion de cette espèce en Espagne & rdquor;, souligne le rapport, qui fait appel à l’importance des plateformes de science citoyenne pour aider à fournir des données sur leur évolution sur le territoire national.

Article de référence: https://www.aegaweb.com/arquivos_entomoloxicos/ae24_2021_miralles_nunez_et_al_problematica_especies_exoticas_picaturas_zelus_renardii_hemiptera_reduviidae.pdf

