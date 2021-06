Le Kindle baisse de prix : à partir de 74 euros vous pouvez sortir votre nouvelle liseuse ebook | La technologie

Le Kindle d’Amazon dans toutes ses variantes sont les livres électroniques de référence, en raison de leurs qualités et du large éventail de lectures de l’entreprise.

Que vous recherchiez un e-book pas cher ou que vous pariez sur un modèle haut de gamme, vous avez de la chance, le Kindle d’Amazon baisse de prix avec des remises de 17%. Ces ebooks sont des modèles très complets qui nous donnent accès au vaste catalogue de lecture d’Amazon.

L’un des Kindle en vente est le Modèle Oasis, un appareil haut de gamme avec un écran haute résolution et la possibilité de changer la température afin de ne pas fatiguer vos yeux. C’est un ebook qui vaut la peine d’être acheté dans les rares moments où le prix baisse grâce à une offre comme celle-ci.

Amazon a abaissé le Kindle Oasis à 206,60 euros et le modèle Kindle standard à faible éclairage intégré à 74,37 euros, tous deux sont un 17% de réduction. Vous pouvez acheter le modèle Oasis maintenant et l’avoir chez vous sans frais de port demain, mais l’autre ebook n’est pas disponible avant le 9 juin.

Ce lecteur de livre électronique est le plus abordable sur Amazon. Il pèse peu et intègre également désormais une fonctionnalité très demandée comme l’écran rétroéclairé.

La meilleure chose est que les deux arrivent accompagnés d’un abonnement gratuit de 3 mois à Kindle illimité. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c’est la plateforme de livre numérique de l’entreprise où vous pouvez choisir parmi des centaines de titres en plusieurs langues et l’utiliser depuis n’importe quel appareil avec son application mobile.

Le modèle d’éclairage intégré du Kindle est l’un des plus basiques, tandis que l’Oasis a parmi ses caractéristiques un section boutons physiques tourner les pages qui permettent au geste d’être plus léger et plus confortable pendant la lecture.

Le meilleur écran Paperwhite d’Amazon est désormais livré avec une lumière chaude réglable. Il comprend également une résistance à l’eau, une connectivité WiFi, un design mince et 8 Go de mémoire interne.

Une autre différence avec le modèle le plus basique est la résolution de l’écran, 167 dpi pour le Kindle et 300 dpi pour l’Oasis. De plus, le second peut être utilisé dans la piscine ou la baignoire car il est resistant à l’eau.

Les deux sont des appareils assez complets, peut-être un plus simple pour ceux qui achètent un ebook pour la première fois et ne veulent pas dépenser beaucoup d’argent pour l’achat, et un plus spécifique pour ceux qui connaissent déjà l’utilisation qu’ils veulent en faire. donne-le. Le Kindle avec éclairage intégré est à 74,37 euros et le Kindle Oásis à 206,60 euros.

