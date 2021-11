Le Kindle d’Amazon est en vente, mais il existe un autre magasin qui le vend encore moins cher | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Bien qu’un bon livre papier ne se démode jamais, il est clair que transporter plusieurs livres avec nous peut être une tâche assez compliquée si nous sommes amateurs de lecture, de sorte que porter un lecteur de livre électronique tel qu’un Kindle est pratiquement obligatoire pour notre voyages, mais aussi pour ces temps libres que nous passons, par exemple, dans les transports en commun.

Et l’un de ces cadeaux qui peuvent surprendre pour ce Noël est le Kindle d’Amazon, une dernière version que l’on peut trouver dès maintenant dans une offre succulente et avec laquelle vous pouvez offrir une agréable surprise à un membre de votre famille ou à vos amis.

Et c’est que le Kindle se trouve en ce moment à seulement 64,99 euros chez Mediamarkt, un produit réduit de pas moins de 27% et que vous pourrez recevoir chez vous dans les prochaines heures par colis express ou même le récupérer directement dans un quelques heures dans votre magasin Mediamarkt le plus proche.

Ce lecteur de livre électronique est le plus abordable sur Amazon. Il pèse peu et intègre également désormais une fonctionnalité très demandée comme l’écran rétro-éclairé.

Ce Kindle d’Amazon à 64,99 euros chez Mediamarkt a des unités limitées, bien que vous puissiez aussi l’acheter sur Amazon lui-même un peu plus cher, à 69,99 euros, mais il est probable que vous ne le recevrez pas juste à temps pour les premiers cadeaux de Noël.

Parmi les caractéristiques techniques de ce nouveau Kindle, soulignons y compris la lumière dimmable intégrée qui vous permettra de lire à tout moment de la journée, indépendamment de l’existence ou non de lumière naturelle.

C’est un lecteur qui a un Écran à contraste élevé de 167 ppp où il ressemble à du papier imprimé, sans aucun reflet et même sous le soleil. De plus, si vous êtes abonné Prime, vous pouvez avoir accès à des milliers de livres.

Amazon propose un essai d’un mois de son service Prime entièrement gratuit. Vous pouvez continuer une fois le test terminé ou vous inscrire librement.

Vous pourrez souligner des passages, rechercher des définitions, traduire des mots ou encore ajuster la taille du texte et tout cela sans quitter la page sur laquelle vous vous trouvez.

D’un autre côté, ce qui rend ces appareils très spéciaux, c’est qu’avec une seule charge, ils peuvent durer jusqu’à plusieurs semaines, vous pouvez donc complètement oublier le chargeur pendant plusieurs jours.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.