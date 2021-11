Le Kipruto kenyan et le Mas valencien, vainqueurs de la course méditerranéenne

14/11/2021 à 14:18 CET

L’athlète kényan Edwin Kipruto et le valencien Yesica Mas ont été les vainqueurs, respectivement dans les catégories masculine et féminine, de la troisième édition de la Grande Course Méditerranéenne, une épreuve qui se déroule entre Alicante et Santa Pola, qui a ouvert cette année la distance moyenne marathon.

La compétition, à laquelle ont participé 2 500 athlètes, a commencé à Alicante et après avoir parcouru une partie de la municipalité d’Elche, elle s’est terminée à Santa Pola, toujours avec un voyage parallèle à la mer Méditerranée.

Edwin Kipruto a été le vainqueur chez les hommes avec un temps de 01:03:46, suivi de ses compatriotes Kipkitui Langat, avec une note de 01:04:19, de Shamac Kiprop, avec un enregistrement de 01:08:02.

Chez les femmes, l’athlète d’Algemesí, Yesica Mas, avec une marque de 01:17:12 a réussi à s’imposer dans le but. Cristina Juan, du Club Decathlon Elche, avec un temps de 1:17:29 a terminé deuxième, et Nancy Chepngetich, avec un record de 01:17:43, troisième.