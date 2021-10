Le kit BLD de NZXT est le moyen le plus simple de construire un PC de jeu à ce jour

Suivez simplement la ligne pointillée. Illustration : NZXT

Construire un PC de jeu pour la première fois peut sembler une tâche incroyablement ardue. Entre rassembler les pièces requises, s’assurer qu’elles fonctionnent toutes ensemble, manipuler des fils délicats et essayer de ne pas détruire des composants coûteux, l’ensemble du processus est anxiogène. Le fabricant de matériel NZXT propose désormais ce que je considère comme une solution géniale à ces premiers instabilités de construction de PC en regroupant des pièces avec des instructions étape par étape, une trousse à outils et en couvrant le tout avec une garantie de deux ans, juste en Cas.

Destinés directement aux constructeurs débutants qui ont le courage de se salir les mains, les nouveaux kits BLD de NZXT sont conçus pour vous tenir la main tout au long de la procédure. Chaque kit est livré avec une boîte remplie de pièces clairement étiquetées qui sont garanties de s’assembler dans un PC de jeu fonctionnel. Cela comprend le boîtier, la carte mère, le processeur, le stockage, la mémoire, l’alimentation, la carte vidéo, les ventilateurs de refroidissement et même une copie de Windows 11. Tous les outils, vis et pâte thermique dont vous aurez besoin pour l’assemblage sont dans la boîte.

Ce qui rend le kit BLD vraiment spécial, c’est le manuel d’instructions illustré. Comme des instructions pour un ensemble Lego, le livre guide les nouveaux constructeurs à chaque étape. C’est ce qu’on appelle la carte de l’aventurier pour PC Building, très nostalgique. Différentes étapes de construction sont présentées sous forme de différents niveaux d’aventure, avec des illustrations simples ainsi que des liens de code QR vers des procédures vidéo.

J’installe toujours la mémoire dans les mauvais emplacements la première fois. Illustration : NZXT

Une fois que vous avez terminé le livre, vous devriez vous retrouver avec un petit PC de jeu plutôt cool. Le kit BLD est disponible en deux modèles, le Starter Pro à 1 400 $ et le Streaming Plus à 1 600 $. Les deux sont livrés avec le boîtier compact moyen tour H510 du NZXT (pas le modèle NZXT qui prenait feu) en blanc ou en noir, les cartes graphiques Gigabyte RTX 3060 Ti et le refroidisseur de processeur liquide Kraken.

G/O Media peut toucher une commission

J’ai ce même cas sur mon PC personnel, seulement beaucoup plus bâclé. Photo : NZXT

Oui, il est toujours moins coûteux de s’approvisionner séparément pour toutes vos propres pièces. Si vous pouvez le faire, vous n’avez pas besoin de quelque chose comme le kit BLD. Le PC-in-a-box de NZXT est destiné aux gens qui veulent construire leur propre PC mais qui craignent de le bousiller. Avec des instructions claires, une présentation amusante et des pièces choisies pour leur compatibilité mutuelle, il semble qu’il soit assez difficile de bousiller un BLD. Et si vous le faites, tout est sous garantie et NZXT a des techniciens disponibles pour les e-mails, les appels et les chats.

Cela semble beaucoup plus amusant que ma première construction de PC, qui impliquait des pleurs, une carte mère détruite et un processeur Intel i386 qui a mystérieusement disparu et qui est toujours porté disparu à ce jour.