Le kit de batterie d’Alex Van Halen joué en 1980 devrait rapporter 200000 $ 300000 $ aux enchères

Ventes aux enchères de Julien a annoncé la gamme phare de “Icônes de musique”, la maison de vente aux enchères record du monde à l’extravagance musicale annuelle des stars le vendredi 11 juin; Samedi 12 juin; et dimanche 13 juin 2021 en direct chez Julien’s Auctions à Beverly Hills et en ligne sur juliensauctions.com.

Un canon de plus de 1000 iconographies musicales comprenant des instruments, des souvenirs, une garde-robe et des biens personnels appartenant et utilisés par les plus grandes icônes de la culture pop des 20e et 21e siècles représentant les genres du rock and roll, de la pop, de la soul, du R&B et au-delà sera proposé. Une gamme chapiteau de légendes, y compris Alex Van Halen, Eddie Van Halen, Kurt Cobain, LES BEATLES, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Prince, Elton John, Petit Richard et d’autres rejoignent la gamme d’icônes de musique féminine annoncée précédemment Cher, Lady Gaga, Madone, Whitney Houston et plus.

Cet été, l’un des kits de batterie les plus convoités joués par le batteur légendaire fera irruption sur la scène des enchères. Alex Van Halen. Sa conception personnalisée Ludwig kit de batterie, joué sur plus de 100 spectacles de VAN HALEN1980 “Invasion” tournée, entrera à nouveau dans l’histoire en tant que premier et seul kit de batterie de l’icône du rock jamais présenté aux enchères.

“Ce kit du 1980 VAN HALEN ‘Invasion’ tour du monde a passé cinq ans à l’affiche au Temple de la renommée du rock and roll à Cleveland “, a déclaré Alex Van Halen. «C’est le seul au monde et je suis heureux que 100% du prix de vente soit reversé à des œuvres caritatives via le Fondation Frangioni et Opus de M. Holland. “

Cet ensemble de batterie spectaculaire et massif présente un élément visuellement frappant: des grosse caisse articulées, qui ont commencé une longue fascination Van Halen eu avec des tuyaux flexibles joignant les tambours. Le tambour a une estimation prudente de 200 000 $ – 300 000 $.

Au début des années 1970, Van Halen et son jeune frère, guitariste prodige, Eddie Van Halen, ont fondé leur groupe éponyme et peu de temps après avec le bassiste Michael Anthony et chanteur David Lee Roth, a conquis le monde et est entré dans le panthéon du rock comme l’un des plus grands groupes de hard rock de tous les temps. VAN HALEN dominé les charts musicaux, MTV et des arènes à guichets fermés dans le monde entier, passionnant le public avec leurs spectacles énergiques de haut vol tout au long des années 80 et 90 avec les percussions enflammées de la légende du tambour et les solos épiques alimentant leurs succès classiques “Courir avec le diable”, “Déchaîné”, “Amoureux de son prof”, “Panama”, “Sauter” et plus. Van HalenL’immense compétence et l’intensité derrière le tambour ont déclenché le son et la fureur qui définissent l’époque de la scène musicale hard rock américaine des années 80 et le changement sismique qui propulserait d’autres groupes de glam metal / hard rock tels que MOTLEY CRUE, METALLICA et GUNS N ‘ROSES suivre. VAN HALEN a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2007.

Cinq Charvel Guitares électriques EVH Art Series conçues, rayées à la main et jouées par Eddie Van Halen rejoindra son frère Alexkit de batterie sur la scène de la vente aux enchères, y compris le dernier des légendaires guitaristes de rock Charvel légendaires guitares EVH qu’il a joué sur scène. Le corps noir Stealth avec un design argenté rayé à la main par Van Halen, probablement en hommage à sa guitare EVH Wolfgang, est appliqué avec quatre médiators blancs “Van Halen / 2012” attachés à une bande de ruban adhésif, et est signé et inscrit “Kansas City / MO / 5.22.12 / Eddie Van Halen / Van Halen / 2012, “avec une note supplémentaire” Last one !! ” indiquant que c’était sa dernière Charvel guitare EVH jouée sur scène. Le lot est livré avec une photographie de Eddie Van Halen jouer de la guitare sur scène avec VAN HALEN au Kansas City Sprint Center, le 22 mai 2012. Autre Eddie Van Halen Les guitares électriques Charvel EVH Art Series comprennent: une guitare rouge avec un design unique rayé à la main en noir et blanc par Van Halen qui rend hommage à sa légendaire guitare «Frankenstein» Mark II – et porte le numéro unique «5150» – le nom de EVHstudio d’enregistrement (et aussi la date à laquelle il a joué de cette guitare), signée et inscrite par EVH en argent sharpie: “Baltimore, MD / 5.15.08 / Eddie Van Halen / Van Halen ’08” qui est livré avec un DVD contenant des images de l’émission de Van Halen jouer de cette guitare sur scène au First Mariner Arena, Baltimore, Maryland le 15 mai 2008, et un Van Halen Sac fourre-tout 2007-08; une guitare noire avec un design unique, rayé à la main jaune par Van Halen en hommage à sa guitare “Bumblebee”, signée et inscrite en sharpie argenté: “8.7.04 / Las Vegas NV / Eddie Van Halen / Van Halen / 04” livrée avec un flight case EVH tour personnalisé noir (pas l’étui rigide standard qui accompagne généralement ces guitares,) une photographie de EVH jouer de la guitare sur scène avec VAN HALEN au Mandalay Bay Events Center, Paradise, Nevada le 7 août 2004, un certificat d’authenticité signé par Van Halen, deux médiators “VH”, un billet pour le spectacle, un laissez-passer correspondant dans les coulisses et une carte-clé de chambre d’hôtel à Mandalay Bay; une guitare jaune avec un design unique, noir rayé à la main par Van Halen en hommage à sa guitare “Bumblebee”, signée et inscrite en sharpie noir: “Des Moines IA. / 2.6.08 / Eddie Van Halen / Van Halen 2008” livrée avec un étui rigide EVH personnalisé noir, une photographie de Eddie jouer de la guitare sur scène avec VAN HALEN à Wells Fargo Arena, Des Moines, Iowa le 6 février 2008, et un certificat d’authenticité signé par Van Halen et un corps noir avec un design unique, rayé à la main jaune par Van Halen en hommage à sa guitare “Bumblebee” avec les mots: “Las Vegas” en partie visible sous le pont, signé et inscrit en argent sharpie: “Las Vegas NV. / 12.30.07 / Eddie Van Halen / Van Halen 2007,” qui vient avec un étui rigide EVH personnalisé noir, une photographie de EVH jouer de la guitare sur scène avec VAN HALEN au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas le 30 décembre 2007 (dernière date de la première étape de VAN HALENtournée 2007/08), et un certificat d’authenticité signé par Van Halen. Chacune de ces guitares a une estimation prudente de 30 000 $ – 50 000 $.

D’autres kits de batterie de groupes de rock légendaires feront vibrer la scène avec un kit de batterie singulier et sensationnel venant du batteur légendaire. Eric Singer d’un des groupes les plus connus du rock and roll, EMBRASSER (estimation 50 000 $ – 70 000 $).

“EMBRASSER, en phase avec Las Vegas: lumières vives, grande production, unique en son genre, c.-à-d. Elvis, Rat Pack et Liberace style, j’avais ça perle ensemble de batterie fait sur mesure pour le tout premier EMBRASSER Résidence à Vegas “, a déclaré Eric Singer. “Ces émissions ont été enregistrées et présentées sur le «Kiss Rocks Vegas» DVD. J’ai aussi joué ce kit sur le EMBRASSER et DÉF LEPPARD tournée ainsi que divers autres produits de haute production EMBRASSER spectacles. Les lumières LED à l’intérieur des tambours ont fonctionné en synchronisation avec le EMBRASSER spectacle de lumière, couleurs changeantes tout au long de la nuit contrôlées par le panneau d’éclairage et ces tambours sonnent incroyablement bien! “

Une autre œuvre d’art fascinante et rare qui se dirige vers la scène des enchères provient d’un autre iconoclaste et l’un des artistes les plus emblématiques de la musique rock de tous les temps: Kurt Cobain. Un dessin caricature autoportrait (estimation: 10000 $ – 20000 $) réalisé au feutre noir sur TNT Music Center [sic] dans la papeterie de Singapour par le leader charismatique du groupe NIRVANA se représente en train de jouer de la guitare et est signé “Kurdt Kobain Rock Star” et écrit à la main à droite: “Je ne sais pas jouer et je m’en fous!” Cobain a offert le dessin à Jacque Chong, un photographe indépendant qui a travaillé avec Cobain durant NIRVANAde “Ça ne fait rien” tournée promotionnelle de l’album à Singapour en 1992.

Ventes aux enchères de Julien a battu des records du monde avec la vente de Kurt Cobainles souvenirs de Cobaincardigan porté sur “MTV Unplugged” à New York, qui s’est vendu pour un montant record de 334000 $, son “In utero” tournée guitare Fender Mustang qui s’est vendue 340000 $, son cardigan porté lors de sa dernière séance photo qui s’est vendue 75000 $, un NIRVANA liste de plats en papier écrite en Cobainl’écriture manuscrite qui s’est vendue pour un montant record de 22 400 $ et le livre Guinness du record du monde de Cobainde “MTV Unplugged” 1959 Guitare électro-acoustique Martin D-18E, vendue 6 millions de dollars, ce qui en fait la guitare la plus chère au monde jamais vendue aux enchères.

“Chaque année, Ventes aux enchères de Julien augmente la mise pour les amateurs de musique et les collectionneurs en offrant les souvenirs musicaux les plus précieux jamais vus aux enchères “, a déclaré Martin Nolan, directeur exécutif de Ventes aux enchères de Julien. “Dès les premières apparitions aux enchères de Alex Van Halende Rock et Hall of Fame-affiché Ludwig kit de batterie et Kurt Cobaindessin d’autoportrait de Bob Dylanles paroles manuscrites et annotées de son classique de 1969 ‘Lay Lady Lay’, cette collection d’objets de collection musicaux fins et rares ne fait pas exception et constitue l’une de nos ventes les plus excitantes qui ne manquera pas de marquer une fois de plus l’histoire sur la scène des enchères. “

Ventes aux enchères de Julien lieu d’exposition publique et de vente aux enchères

Ventes aux enchères de Julien



257 N. Canon Drive



Beverly Hills,



CA 90210

Exposition publique

Exposition: du lundi 7 juin au vendredi 11 juin 2021



11 h 00 à 17 h 00, heure du Pacifique



Gratuit pour le public

Ventes aux enchères de Julien vente aux enchères en direct et en ligne

Icônes de musique



Vendredi 11 juin 2021



Session I (lots 1-381): 10h00, heure du Pacifique

Icônes de musique



Samedi 12 juin 2021



Session II (lots 382-775): 10h00, heure du Pacifique

Icônes de musique



Dimanche 13 juin 2021



Session III (Lots 776-1086): 10h00, heure du Pacifique

L’inscription est obligatoire pour enchérir à cette vente aux enchères en ligne et peut se faire en personne à l’exposition, ou en ligne avant la vente sur JuliensAuctions.com. Page d’inscription pour enchérir par téléphone, par procuration ou en personne, ou en ligne sur JuliensLive.com pour enchérir en direct en ligne, ou en appelant le (310) 836-1818. Pour toute demande, veuillez envoyer un e-mail [email protected] ou appelez le 310-836-1818.