Le kit de batterie d’Alex Van Halen joué en 1980 se vend 230 000 $ aux enchères

Un Alex Van Halen-kit de batterie possédé, qu’il a utilisé pendant VAN HALENannées 1980 “Invasion” tournée, vendue pour 230 400 $ lors d’une vente aux enchères tenue le week-end dernier par Les enchères de Julien.

Alexisest conçu sur mesure Louis Le kit de batterie, joué sur scène dans plus de 100 spectacles, est une fois de plus entré dans l’histoire en tant que premier et unique kit de batterie de l’icône du rock à avoir été mis aux enchères.

“Ce kit des années 1980 VAN HALEN « Invasion » tour du monde a passé cinq ans à l’affiche au Temple de la renommée du rock and roll à Cleveland », a déclaré Alex Van Halen. “C’est le seul comme ça au monde et je suis heureux que 100% du prix de vente aille à des œuvres caritatives via le Fondation Frangioni et L’opus de M. Holland.”

Le blanc Louis kit, qui a été utilisé sur plus de 100 spectacles au cours de la tournée à l’appui de VAN HALEN‘s “Les femmes et les enfants d’abord” album, a été précédemment affiché à Cleveland, Ohio’s Temple de la renommée et musée du rock and roll depuis une dizaine d’années. Alexis utilisé la batterie non seulement comme instrument de percussion, mais aussi comme forme d’art visuel. Travailler avec divers fabricants de tambours, Alexis kits de batterie énormes et élaborés conçus sur mesure qui reflétaient la sensibilité musicale du groupe et fournissaient Alexis la plate-forme pour briller. Le kit comprend deux grosses caisses articulées personnalisées, chacune de plus de cinq pieds de long, en plus d’une gamme impressionnante de toms de sol, de toms, d’un gong et d’une myriade de cymbales.

Alexis et son frère Eddie Van Halen formé un groupe appelé MAMMOUTH à Pasadena, Californie en 1972, puis rebaptisé VAN HALEN quand le chanteur David Lee Roth rejoint le groupe et, plus tard, bassiste Michel Antoine.

VAN HALEN était l’un des plus grands groupes de rock du pays dans les années 1980, avec des tubes comme “Courir avec le diable”, “Danser toute la nuit”, “Amoureux de son prof”, “Panama” et “Sauter”. Le groupe, qui a ensuite présenté Sammy Hagar au chant, a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en 2007.

le Van Halen famille a déménagé à Pasadena après avoir émigré des Pays-Bas aux États-Unis en 1962.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).