Le kit de démarrage tuba Lidl est vendu à moins de 30 euros, vous profiterez sous l’eau comme jamais | Vie

Si vous souhaitez profiter encore plus sous l’eau ou vous initier au snorkeling, Lidl vend le kit dont vous avez besoin à un prix imbattable.

Avec la canicule que nous vivons, rien ne veut plus que d’être immergé dans l’eau. Si vous êtes à la plage ou à la piscine et que vous souhaitez également ajouter un peu de plaisir à votre temps, le kit tuba vendu par Lidl vous aidera à vous lancer dans une pratique qui gagne chaque année des adeptes.

Vous savez sûrement déjà à quoi fait référence le terme plongée en apnée, mais en général, il est l’équipement utilisé pour nager ou plonger avec la tête immergée. Grâce à un tube et un masque, vous pouvez observer ce qu’il y a sous l’eau, comme le fond, les poissons ou ce que vous voulez.

Pour y parvenir, Lidl vend le tuba Cayman qui comprend tout ce dont on peut avoir besoin: masque pour que l’eau ne pénètre pas dans les yeux ou le nez, le tube pour respirer par la bouche et les ailettes pour vous propulser.

La première chose à savoir est que cet ensemble vendu en différentes tailles afin que vous puissiez choisir celui qui convient le mieux à vos besoins : S/M et M/L. Chacune des pièces a été conçue en détail. Par exemple, le masque comporte un bandeau en silicone qui est confortable et de haute qualité. De plus, le verre est très résistant.

Quant au tuba, il a un embout buccal en silicone et soupape d’échappement, Le tube est flexible, vous pouvez donc le positionner comme vous le souhaitez et s’ajuste facilement. Il n’y a pas de perte possible et c’est valable pour les non-initiés.

Les nageoires sont également très importantes et ils s’adaptent au type de pied que vous avez avec sa forme anatomique. Insérez-le simplement avec vos chaussures et ajustez la boucle, comme avec une ceinture. Il comprend également un sac en filet pour transporter l’ensemble du kit.

Comme tu peux le voir, C’est une équipe à démarrer ou à utiliser où vous voulez et vous n’avez pas besoin d’aide pour le mettre. Concernant le prix, il a l’avantage de tout vendre dans le même pack, donc c’est moins cher.

À l’heure actuelle, vous pouvez acheter le kit de démarrage Lidl Snorkeling / Diving pour moins de 30 euros, il est en vente à 29,99 euros et arrivera chez vous dans un jour ou deux.