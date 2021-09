Le kit de Game Of Thrones Harington explique le rôle d’Eternals et ce que cela pourrait signifier pour son avenir Marvel

Il n’est pas un Éternel. C’est un personnage qui travaille avec le Natural History Museum de Londres. Mais ce n’est pas un Éternel – c’est le principal point à retenir ! Je n’ai aucune idée si mon personnage continue ou non. J’avais lu sur qui il pourrait être, ou pourrait être. Donc, il y a la possibilité d’une trajectoire plus longue. Et avec un peu de chance, je pense que c’est la pointe de l’iceberg pour mon personnage. J’espère. Mais je ne sais pas, tu sais ? Je suis aussi dans le noir que n’importe qui d’autre. Et j’essaie de ne pas vivre trop loin dans le futur avec quoi que ce soit. Même quand j’étais dans Game of Thrones, même à la sixième saison, je présumais que la septième saison n’allait pas avoir lieu !