Le kit de Nintendo Minute et Krysta disent au revoir dans leur « épisode final »

Si vous vous abonnez à la chaîne YouTube officielle de Nintendo, vous avez probablement vu au moins un épisode de « Nintendo Minute » hébergé par Kit et Krysta. Chaque semaine, ils parlent de tous les derniers événements dans le monde de Nintendo et bien sûr jouent à quelques jeux.

Malheureusement, il semble qu’ils viennent de diffuser leur dernier épisode. La série a commencé en 2013 et après 8 ans et plus de 400 épisodes, Nintendo a décidé d’y mettre fin. Le « dernier épisode » est un retour émotionnel sur le voyage Nintendo Minute de Kit et Krysta au fil des ans.

Juste quelques personnes qui ont changé leur vie en pouvant se connecter avec vous tous via Nintendo Minute. Huit ans, plus de 400 épisodes, trop de bons souvenirs à compter. Merci pour tout. pic.twitter.com/7DwkAcJf6J— Kit Ellis (@kitosan) 17 décembre 2021

Chaque instant était incroyable. Merci pour tout! 🤍 #nintendominute pic.twitter.com/o21fOj0xfv— Krysta Yang (@breath0air) 17 décembre 2021

Bien que l’émission soit maintenant terminée, selon les profils Twitter de Kit et Krysta, les deux sont toujours employés chez Nintendo of America. Si nous entendons autre chose, nous ne manquerons pas de fournir une mise à jour.

Au nom de Nintendo Life, merci à Kit et Krysta pour leur contribution à la communauté Nintendo au fil des ans. Que pensez-vous de cette nouvelle vous-même? Dites-nous dans les commentaires ci-dessous.