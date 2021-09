Le kit de test Nipah de Molbio obtient l’approbation de la DCGI

Le test, appelé Truenat, est une plate-forme de PCR en temps réel au point de service fabriquée par Molbio Diagnostics, basée à Goa. C’est la première plateforme à être agréée par la DGCI pour le dépistage du virus Nipah.

Un kit de test pour le diagnostic du virus Nipah fabriqué par Molbio Diagnostics a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) par le Drug Controller General of India (DCGI).

Le test, appelé Truenat, est une plate-forme de PCR en temps réel au point de service fabriquée par Molbio Diagnostics, basée à Goa. C’est la première plateforme à être agréée par la DGCI pour le dépistage du virus Nipah.

Avant le cas actuel signalé à Kozhikode au Kerala, l’Inde a signalé trois épidémies de NiV dans le passé à Siliguri en 2001 et à Nadia en 2007 au Bengale occidental, et à Kozhikode et Malappuram au Kerala en 2018.

Le virus Nipah (NiV) est une zoonose émergente. Les signes et les symptômes vont de l’infection respiratoire asymptomatique à l’infection respiratoire aiguë et à l’encéphalite mortelle.

« Les travaux de R&D sur le test Truenat pour le virus Nipah ont débuté en 2018 en collaboration avec l’Institut national de virologie de Pune pour permettre la détection du virus infectieux lors de situations épidémiques. La capacité de déployer rapidement la plate-forme au point de besoin et la capacité de test rapide en font un outil puissant dans le diagnostic et le confinement du virus Nipah. Cette collaboration avec NIV nous permet de réagir rapidement en cas de besoin comme les urgences », a déclaré Chandrasekhar Nair, directeur et CTO de Molbio Diagnostics.

Truenat est une plate-forme RT-PCR de point de service portable, alimentée par batterie et compatible IoT, développée et fabriquée en Inde par Molbio. La plateforme peut tester près de 30 maladies et les résultats prennent moins d’une heure. Les machines Truenat sont déployées dans tout le pays pour le diagnostic de maladies infectieuses telles que la tuberculose, le Covid-19, l’hépatite et désormais, les tests de dépistage du virus Nipah peuvent désormais être effectués rapidement, à la demande et au plus près des personnes touchées. Cela se traduirait par un diagnostic précoce et rapide pour une gestion efficace de la maladie et un confinement de la propagation du virus, a déclaré la société.

Sriram Natarajan, directeur et PDG de Molbio Diagnostics, a déclaré que Covid-19 a mis en évidence l’importance de tests précoces et précis pour une meilleure gestion des maladies, de sorte que des systèmes de point de service fiables étaient cruciaux pour l’accès universel à des tests opportuns pour les maladies infectieuses.

