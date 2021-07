Le kit domicile 2021/22 de West Ham inspiré du but emblématique de Paolo Di Canio contre Wimbledon alors qu’ils visent la gloire de la Ligue Europa

in

West Ham a publié un nouveau kit à domicile élégant pour la campagne de Premier League 2021/22.

L’emblématique chemise bordeaux et bleue s’inspire de Paolo Di Canio and co, qui a joué pour les Hammers au tournant du millénaire.

Hulton Archives – .

Le but époustouflant de Di Canio fait encore parler d’eux aujourd’hui

Les supporters se souviennent avec émotion du séjour de quatre ans de l’Italien à Upton Park et il a marqué l’un des plus grands buts de l’histoire de la Premier League avec le club.

L’ancien attaquant a habilement volé un centre de Trevor Sinclair pour ouvrir le score lors d’une victoire 2-1 sur Wimbledon en mars 2000.

Désormais, le nouveau kit reflète celui porté par Di Canio, Sinclair et Frank Lampard lors de cette saison 1999/2000.

Il présente les couleurs traditionnelles du club, le corps bordeaux du maillot étant complété par des manches bleues.

West Ham portera le nouveau kit lors de sa toute première campagne en Ligue Europa

West Ham espère pouvoir garder Declan Rice au milieu de l’intérêt de Chelsea et de Manchester United

Le maillot sera porté par le héros anglais Rice, Michail Antonio, Aaron Cresswell et d’autres stars alors que West Ham se lance dans une toute première campagne de Ligue Europa après avoir terminé sixième de la Premier League la saison dernière.

Ils joueront devant un stade londonien bondé de 60 000 spectateurs avec des supporters de retour au début de la saison à venir.

Les employés du NHS ont eu un premier aperçu du nouveau kit de West Ham alors que le club vise à soutenir les travaux de santé dans l’est de Londres et l’Essex.

Des membres du personnel des hôpitaux NHS Trust de Barking, Havering et Redbridge, qui ont travaillé sans relâche pendant la pandémie de coronavirus, ont participé au lancement officiel du kit.

Les employés du NHS ont pu regarder et essayer le nouveau kit