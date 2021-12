Le kit GenePath Diagnostics détecte les variantes Delta et Omicron

Le kit CoviDelta développé localement détecte toutes les variantes actuelles de Covid-19 et signale les variantes présumées Delta et Omicron en un seul test, a déclaré le Dr Nikhil Phadke, fondateur et directeur scientifique.

La société de diagnostic basée à Pune, GenePath Diagnostics, a reçu l’approbation réglementaire pour son kit de test qui peut différencier les variantes Delta et Omicron Covid-19 en un seul test.

Le kit CoviDelta développé localement détecte toutes les variantes actuelles de Covid-19 et signale les variantes présumées Delta et Omicron en un seul test, a déclaré le Dr Nikhil Phadke, fondateur et directeur scientifique. Il a déclaré que le kit est rapide et rentable et qu’il a été approuvé par le Conseil indien pour la recherche médicale avec une sensibilité et une spécificité de 100 %.

« Grâce à ce kit, nous avons pu signaler la présence du premier cas Omicron dans la ville de Pune, qui a ensuite été confirmé par le consortium du gouvernement indien INSACOG », a déclaré Phadke.

