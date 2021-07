Le kit mains libres voiture Lidl est de retour : aucune installation requise et seulement 12,99 euros | Moteur

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous avez une vieille voiture, le casque bluetooth Lidl est exactement ce que vous cherchiez : il ne nécessite aucune installation, il se connecte à votre mobile en un clin d’œil et il ne coûte que 12,99 euros. Profitez du fait qu’il est à nouveau en vente et récupérez-le avant qu’il ne soit à nouveau épuisé.

Les appareils électroménagers et les appareils électroniques de Lidl sont maintenant très populaires auprès des consommateurs. Pour de nombreuses personnes, les produits de SilverCrest, la marque blanche sous laquelle la chaîne allemande lance ces appareils, sont synonymes de bon rapport qualité-prix, c’est pourquoi nombre de leurs articles deviennent un succès de vente.

C’est précisément ce qui s’est passé avec Le kit mains libres bluetooth de Lidl. Il a été mis en vente il y a quelques semaines et a rapidement accroché le panneau épuisé dans le bazar en ligne de l’entreprise, car pour seulement 12,99 euros, il a beaucoup à offrir.

Cet appareil est une solution spécialement conçue pour que les propriétaires de voitures anciennes puissent parler sur leur mobile tout en conduisant sans avoir besoin d’investir beaucoup d’argent ou de procéder à l’installation d’un système complexe dans votre véhicule.

Tout ce que tu dois faire est placez-le sur la visière de la voiture à l’aide du clip magnétique intégré, connectez le mobile via Bluetooth, et le tour est joué. Une fois cela fait, vous pourrez répondre aux appels en touchant le bouton central du kit mains libres, vous entendrez votre interlocuteur via le haut-parleur intégré et votre voix sera captée par le microphone de l’appareil.

Le kit mains libres voiture Lidl est très simple à contrôler. Il a fonction de démarrage automatique à activer lorsqu’une secousse est détectée, comme l’ouverture de la porte de la voiture. Et si vous avez besoin d’augmenter ou de diminuer le volume du haut-parleur, vous pouvez le faire confortablement avec les boutons physiques + et -.

Concernant l’autonomie, la batterie de 800 mAh incluse dure jusqu’à 10 heures de conversation ou jusqu’à 600 heures en veille. Lorsque le courant est épuisé, vous pouvez charger l’appareil à l’aide du câble avec l’adaptateur allume-cigare inclus dans la boîte.

N’étiez-vous pas assez rapide ? Ne t’en fais pas, sur Amazon, il existe d’autres kits de voiture bon marché que vous pouvez acheter dès maintenant:

Aigoss Bluetooth Car Handsfree avec Siri et Google Assistant pour 19,99 euros. AGPTEK Bluetooth 5.0 mains libres voiture avec Siri, Google Assistant pour 19,99 euros. Kit mains libres NETVIP Bluetooth 4.2 pour voiture avec Siri et Google Assistant pour 19,99 euros. Kit voiture mains libres Bluetooth Avantree 10BS pour visière avec capteur de mouvement et démarrage automatique pour 29,99 euros.

