Le kit star de “Game of Thrones” Harington réalise le souhait de Jimmy Fallon dans le “Tonight Show”

L’ancien de Game of Thrones, Kit Harington, est devenu la star pour enfin réaliser le souhait de Jimmy Fallon de donner vie au segment “Straight Up Goes For It” pour le 1500e épisode de The Tonight Show. Harington s’est rendu sur la scène du Tonight Show, surprenant les téléspectateurs alors qu’il livrait une interprétation romantique de “Drops of Jupiter” de Train derrière un piano et entouré de roses et de bougies.

“En l’honneur de [the episode], quelque chose de spécial est sur le point de se produire. Il y a des années, nous avons eu une idée pour un morceau intitulé “Straight Up Goes For It”. C’est une idée simple, nous avons quelqu’un qui vient chanter directement « Drops of Jupiter » du groupe Train », a déclaré Fallon en présentant le concept. « C’est tout. C’est toute l’idée. Le croquis a été notre baleine blanche. Nous l’avons présenté pendant des années –– des dizaines de personnes, des personnes célèbres que vous connaissez et aimez, à la fois des chanteurs qui chantent dans des films, qui dansent, ils chantent, ils ont même de la musique. Ils sont tous passés par là”, a-t-il déclaré.

Certains fans de Harington auraient été choqués de voir l’interprète derrière les touches d’un piano, car il n’a jamais été de notoriété publique que la star pouvait jouer de l’instrument. Eh bien, comme le révèle Fallon, il ne peut pas, mais c’est juste un bon sport. “Au fait, il ne joue pas du piano. Il ne sait même pas vraiment chanter. Mais, il le fait parce qu’il est cool et qu’il est drôle et il comprend”, a déclaré l’animateur.

L’acteur s’est également assis pour discuter avec Fallon après la représentation où il a parlé des joies qu’il éprouve en tant que nouveau père d’un petit garçon de six mois, qu’il partage avec sa femme Rose Leslie. “Tant de conseils. Quiconque est parent le saura, vous obtenez tellement de conseils qui y mènent”, a expliqué Harington à Fallon. “Et tout ça ne sert à rien. Tout est inutile. C’est des trucs comme ‘Ça va être génial, tu vas adorer, quelle chose merveilleuse.'”

“Personne ne vous dit qu’essentiellement, au début de toute façon, ce que c’est que vous obtenez un nouveau colocataire qui vient d’être jeté dans votre vie que vous n’avez pas interviewé et qui ne connaît aucune des règles de votre maison, puis vous tombez amoureux de lui pour que vous ne puissiez pas le chasser », a poursuivi Harington. “C’est essentiellement la parentalité, je pense.”