Le Knotfest Japan de Slipknot reporté une troisième fois ; Événement 2023 annoncé

NŒUD COULANT a annoncé le report de l’édition 2022 de Knotfest Japon.

En mars 2020, NŒUD COULANT a été contraint d’annuler sa tournée asiatique, y compris l’apparition du groupe à l’édition 2020 de Knotfest Japon, en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde. Le festival a finalement été déplacé du 10 au 11 janvier 2021, puis, quelques mois plus tard, du 9 au 10 avril 2022.

Knotfest Japon aura désormais lieu les 1er et 2 avril 2023.

Plus qu’un simple festival, Fête des nœuds est un événement qui célèbre tous les aspects culturels de la musique heavy. Fête des nœuds est un rassemblement des groupes les plus grands et les plus lourds du monde, un phénomène créé par l’acte multi-platine NŒUD COULANT. Lancé en 2012, le festival s’est imposé aux États-Unis et n’a cessé d’élargir son offre à travers le monde, avec des événements au Japon, au Mexique, en Colombie et en France.

NŒUD COULANT a interprété son nouveau single, « Le chiffon de Chapeltown », vivre pour la première fois à Knotfest Los Angeles le 5 novembre. L’événement a été diffusé en direct au fur et à mesure, donnant aux fans l’accès à la fois à la version studio et NŒUD COULANTla performance en direct de « Le chiffon de Chapeltown » quelques heures seulement après sa première.

La version studio de « Le chiffon de Chapeltown », qui est sorti le même jour, a été produit par Joe Baressi, qui a déjà travaillé avec AVENGED SEVENFOLD, REINES DE L’ÂGE DE PIERRE et CHEVELLE, parmi beaucoup d’autres.

NŒUD COULANT vient de terminer le « Knotfest Roadshow » tournée, avec le soutien de ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, FIÈVRE 333 et CODE ORANGE. La série de 29 dates, produite par Pays vivant, a débuté à la suite du groupe Knotfest Iowa spectacle de ville natale à Des Moines le 25 septembre.



Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par KNOTFEST (@knotfest) Mots clés: nœud coulant Publié dans:

Nouvelles COMMENTAIRES Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).