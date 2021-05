Le KO de Tyson hors du ring

Depuis son retour sur le ring le 28 novembre 2020 contre Roy Jones, 15 ans après avoir annoncé sa retraite, Mike Tyson montre à travers ses réseaux sociaux qu’il continue de maintenir son physique, son rythme et sa dureté dans ses coups. Cette fois, celui qui a pu vérifier qu’Iron Mike est toujours intact, était le combattant de lutte Cash Wheeler, qui a été éliminé du ring par l’ancien champion du monde après avoir reçu une formidable main droite.

Tyson a fait irruption dans le match de lutte entre Chris Jericho et Dax Harwood pour la société All Elite Wrestling, pour attaquer ses rivaux. Cash Wheeler a tenté d’attaquer le légendaire champion des poids lourds avec une batte, mais en vain et a fini par embrasser le sol. Dans une vidéo que le compte Bleacher Report a partagée sur son compte Twitter officiel, vous pouvez voir le moment où Tyson frappe une énorme croix à droite sur le visage de Wheeler en dehors du ring.

L’ancien champion du monde retournera sur le ring le 29 mai au Hard Rock Stadium de Miami, en Floride, pour affronter Evander Holyfield. Les deux combattants se sont battus deux fois auparavant, et Iron Mike n’a été victorieux à aucune occasion. En 1996, Holyfield lui a donné une raclée épique qui s’est terminée par un KO technique. Un an plus tard, ils sont revenus sur le ring et Tyson a fait la morsure mémorable à l’oreille de son rival qui a abouti à sa disqualification.

