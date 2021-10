Le ‘Kobe Paleto’: Reaves s’oppose au nouvel Alex Caruso chez les Lakers

Entre une frayeur de blessures, l’absence de cadre logique dans un projet totalement renouvelé et une interminable succession de défaites (six en six matchs), la pré-saison des Lakers a eu peu de bonnes nouvelles, en l’absence du vrai départ de danse et avec les poids lourds (LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook, le nouveau venu) demandant de la patience. Depuis lors, Frank Vogel doit reconstruire complètement une rotation dans laquelle il y a de nombreuses victimes, certaines substantielles dans le sport… et socialement. Peut-être aucun aussi douloureux que celui d’Alex Caruso, un favori des fans de lakers et un joueur qui a fini par prouver qu’il était bien plus qu’un phénomène viral dans les réseaux et une sorte de mascotte des fans. Bien au contraire : Caruso, un joueur avec un moteur défensif exceptionnel, il a été important dans le titre remporté en 2020 et c’est resté une pièce absolument fiable, solide comme un roc, la saison dernière.

Mais il n’est parvenu à aucun accord avec les Lakers lorsqu’il a dû sortir sur le marché après des années d’un contrat très accessible dans l’équipe qui avait misé sur lui : il n’a pas repêché en 2016, il s’est endurci en G League et a pris profiter de l’occasion quand elle est arrivée. Tous ceux qui arrivaient. Cet été, avec 27 ans et csur les débats publics sur la question de savoir si les Lakers ont tout fait pour le retenir, Caruso a signé le contrat de sa vie avec les Chicago Bulls : quatre ans, 37 millions de dollars.

Les fans des Lakers ont perdu l’un de leurs favoris, l’un des leurs. Mais curieusement, cette pré-saison de déceptions, de doutes et de blessures a donné à la nation des lakers un nouveau favori, un autre outsider à chouchouter et, soyons d’accord, avec qui donner la turra dans les réseaux sociaux : Austin Reaves.

Reaves, comme Caruso, est blanc. C’est l’antithèse de tout ce qui ressemble à une image glamour et c’est un non-rédaction qui se distingue par son intelligence, sa capacité à bien faire beaucoup de choses et très peu d’autre sur la piste. Bien sûr, alors que Caruso s’est fait une place de bouledogue défensif avec un jeu d’attaque rude mais en constante progression, Reaves n’a pas la force du déjà ex. Et bien qu’il soit collant en défense, il n’a toujours pas le niveau d’élite que Caruso avait. En échange, arrive en NBA avec un instinct beaucoup plus offensif, un meilleur tir extérieur et plus de capacité à faire bouger les choses grâce à son dribble.

Encore une fois, ce sont les petites choses pour Reaves (et les jeunes joueurs en général) qui vous intriguent. Ici, il reçoit le laissez-passer de LeBron et remarque immédiatement la position de force que Dwight s’est (physiquement) taillée. La passe de fouet est juste sur l’argent. pic.twitter.com/6r2jYEOJUf – Alex Regla (@AlexmRegla) 13 octobre 2021

Si Caruso était le Calva Mamba, Reaves porte en standard le surnom associé à Kobe Bryant : Hillbilly Kobe, le redneck Kobe, celui des landes rurales. Il a grandi dans une ferme perdue de l’ArkansasEt lorsqu’il est arrivé à l’université d’Oklahoma, après avoir passé deux ans à Wichita State, un entraîneur adjoint lui a dit qu’il avait un surnom pour lui : HBK, Hillbilly Kobe. Les choses lui allaient comme un gant : il avait déjà une adoration pour le légendaire 24 (auparavant 8) des Lakers pour une raison peu conventionnelle : sa grand-mère était fan de l’escorte et passait la journée à regarder des matchs avec elle. Les amateurs de sport, en particulier de basket-ball, lui envoient toujours des SMS avant chaque match, et Reaves dit qu’ils sont pleins de bons conseils car elle, sa grand-mère, a un esprit privilégié pour le basket-ball.

Lui aussi. Après avoir balayé les lycées de sa région (pas devant une compétition brillante), il s’est rendu dans l’État de Wichita, a vécu l’enfer avec des blessures aux deux épaules et après une bonne deuxième saison, il a demandé le transfert en Oklahoma et a passé un an en blanc ( normes NCAA) et valorisant ses muscles encore très fragiles : il a pris près de 10 kilos. En Oklahoma il a fait du bruit, 18,3 points, 5,5 rebonds, 4,6 passes décisives dans sa dernière saison pour un combo de garde de 1,96. Avec un bon tir, une bonne maniabilité, de l’intelligence, un effort défensif, un excellent instinct de rebond… condamné à la queue du deuxième tour du repêchage, il a choisi de ne pas être choisi pour avoir les mains libres dans la gestion de son avenir. Et c’était juste: Les Lakers lui ont donné un contrat à deux volets. Dans les ligues d’été, il a bien joué et sur le campus que LeBron a organisé à Las Vegas, pour que les Lakers se lancent en 2021-2022, il a impressionné tout le monde et a demandé aux Angelenos de convertir son contrat en une norme NBA. Pour cette saison et avec une option d’équipe de 1,4 million pour la prochaine.

En pré-saison a rencontré quelques minutes de la peste des blessures dans la garde des Lakers / rotation vers l’avant (Nunn, Monk, Ellington, Arizona…). Et il s’est rempli avec une note très élevée : 7,5 points, près de 35 % en triple et surtout QI, capacité de contribuer à de nombreuses petites choses, excellente lecture, peu d’erreurs. La meilleure façon de convaincre LeBron James, qui l’a déjà adopté comme l’un des siens : « J’ai vu beaucoup de vidéos de lui lorsqu’il a signé avec nous et j’ai déjà vu qu’il pouvait être un joueur NBA dès le début. Il a la taille, le jeu pick and roll, le tir, la passe, le QI… il y a beaucoup de chien en lui, il nous va très bien ». Frank Vogel dit avoir joué « exceptionnellement bien », Anthony Davis a reconnu être « impressionné » et Rajon Rondo n’est pas séparé de lui. « Je lui pose des questions toutes les cinq minutes », dit Reaves. Et le vétéran, ravi : « Il est comme une éponge, il joue comme il se doit. Il a déjà pris beaucoup de coups mais il n’a pas peur ».

Reaves s’est soudain retrouvé dans des quintettes avec LeBron, Davis, Westbrook et Carmelo. Et a répondu, avec moins de nerfs et plus d’instinct que ce que l’on pourrait attendre d’un joueur de, oui, déjà 23 ans. Celui qui peut en surprendre plus d’un et gagner des minutes dans la rotation des Lakers. Même quand les blessés reviennent. L’équipe avait besoin de bonnes nouvelles, les fans avaient besoin d’un nouveau Caruso. Et Reaves est le premier, sans aucun doute, et a quelque chose du second, il est impossible de le nier. Même s’il est moins décisif en défense et un peu plus fin en attaque. Hillbilly Kobe.