Le Kosovare Asllani absent jusqu’en novembre en raison d’une blessure au ligament

La liste des blessures du Real Madrid Femenino vient de s’aggraver. Les choses ne se sont pas bien passées après que Kosovare Asllani ait été remplacée à la mi-temps contre Granadilla avec son genou enveloppé de glace.

Et maintenant, Asllani a confirmé via Twitter et Instagram qu’elle avait effectivement subi de graves blessures aux ligaments et qu’elle serait absente jusqu’en novembre.

Sur Insta, elle a ajouté une note à la fin qui n’était pas présente dans son tweet, déclarant qu’elle pensait que les joueurs avaient besoin de plus de protection sur le terrain contre les défis difficiles.

Asllani rejoint les absentes Malena Ortíz Cruz, Teresa Abelleira, Aurélie Kaci et Marta Cardona.

Chaque fois qu’il semble que quelqu’un revient dans l’équipe, un autre part avec un problème. Cela a été un début de saison particulièrement difficile pour Asllani, car elle a raté beaucoup de temps à cause de COVID et venait à peine de se rétablir avant de subir cette blessure.

En attendant, cela met encore plus de pression sur Esther González et Nahikari García pour qu’elles se lancent et trouvent leur meilleure forme.