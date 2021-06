Le Kosovare Asllani renouvelle avec le Real Madrid jusqu’en 2022

in

Le Real Madrid a annoncé aujourd’hui que le club avait renouvelé le contrat du Kosovare Asllani. Il y a eu des rumeurs toute la saison selon lesquelles la superstar suédoise serait sur le point de quitter Madrid, mais ces derniers jours, il semble que les discussions aient pris une tournure.

Désormais, Asllani restera avec Las Blancas pendant au moins une saison de plus et dirigera l’équipe dans sa quête pour progresser dans les tours de qualification de l’UEFA Women’s Champions League. Asllani vient d’être annoncé comme le joueur cinq étoiles de la saison Mahou, après avoir marqué 16 buts et une passe décisive pour Las Blancas.

Asllani a écrit un message sur Twitter aux Madridistas à la suite de son renouvellement :

« Le voyage continue. Madridistas, vous me faites me sentir aimé. Historia que tú hisciste, historia por hacer. #HalaMadrid.

Asllani quittera bientôt Madrid pour participer aux Jeux Olympiques. Elle dirigera la Suède dans un groupe difficile qui comprend les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Asllani et la Suède joueront leur premier match des Jeux olympiques contre les États-Unis le 21 juillet.