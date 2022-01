Le Kosovo interdit l’extraction de crypto après les pannes d’électricité

01/05/2022 à 16:46 CET

SPORT.es

Le Kosovo a interdit l’extraction de crypto-monnaie pour réduire la consommation d’électricité alors qu’il est aux prises avec une crise énergétique causé par la hausse des prix mondiaux. Le gouvernement affirme que les services de sécurité identifieront et réprimeront les sources de minage de crypto-monnaie. L’exploitation minière est énergivore et implique la vérification des transactions numériques pour obtenir des crypto-monnaies en guise de récompense.

Alors que toute l’Europe est confrontée à de fortes hausses de prix, Le Kosovo impose des pannes d’électricité continues au milieu d’une pénurie d’électricité. La plus grande centrale électrique au charbon de l’État des Balkans a été fermée le mois dernier en raison d’un problème technique, obligeant le gouvernement à importer de l’électricité à des prix élevés.

Un état d’urgence de 60 jours, déclaré en décembre, a donné au gouvernement le pouvoir d’allouer plus d’argent aux importations d’énergie et d’imposer des restrictions plus strictes sur l’utilisation de l’énergie. Les pannes d’électricité ont déclenché des protestations et des appels à la démission du ministre de l’Économie, Artane Rizvanolli.