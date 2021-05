Le Koweït expédie une énorme quantité de bouteilles d’oxygène et d’OVM en Inde: Envoy

INS Kolkota navigue déjà vers l’Inde avec un lot de 40 MT d’oxygène médical liquide dans des réservoirs cryogéniques ISO, 200 bouteilles d’oxygène et des concentrateurs d’O2. (Crédit photos: Marine indienne et ambassade de l’Inde, Koweït)

D’ici le week-end, le Koweït, pays du Golfe, deviendra l’un des premiers pays au monde à envoyer le plus grand nombre de bouteilles d’oxygène et d’oxygène médical liquide en Inde.

Dans une interaction exclusive avec Financial Express Online, l’ambassadeur du Koweït en Inde, Jasem Al Najem, a déclaré: «L’État du Koweït est prêt à répondre à la forte demande d’oxygène (O2) en Inde dans le cadre des efforts collectifs de lutte contre le pandémie mondiale. Jusqu’à présent, 215 tonnes d’oxygène médical liquide (LMO) et 2600 bouteilles d’oxygène ont quitté le port koweïtien. Ceux-ci aideront à répondre aux besoins urgents en oxygène de l’Inde. »

Quand cela atteindra-t-il l’Inde?

Selon l’ambassadeur, «Il y a un navire commercial et deux navires de la marine indienne qui atteindront l’Inde la semaine prochaine – du 10 au 11 mai 2021.»

Partageant des détails, l’ambassadeur Jasem Al Najem a déclaré: «Il y a deux navires de la marine indienne: l’INS Kochi et l’INS Tabar qui ont déjà quitté le port de Shuwaikh avec un total de 100 tonnes d’oxygène médical liquide et 1 400 bouteilles d’oxygène. Ils entreront à Bombay le 11 mai 2021. »

Dans le cadre de la campagne de secours d’urgence lancée par l’État du Koweït plus tôt cette semaine (5 mai 2021), un navire commercial, le MV CAPT Kattelmann, a transporté au total 75 tonnes d’oxygène médical liquide et 1000 bouteilles d’oxygène depuis le port d’Al-Shuaiba. Ce navire commercial devrait atteindre l’Inde le 10 mai 2021.

INS Kolkota navigue déjà vers l’Inde avec un lot de 40 MT d’oxygène médical liquide dans des réservoirs cryogéniques ISO, 200 bouteilles d’oxygène et des concentrateurs d’O2. À bord du navire de guerre, il y a d’autres matériels de secours essentiels que le Koweït envoie en Inde. Le navire devrait entrer dimanche.

Comme indiqué précédemment, un vol de l’armée de l’air koweïtienne a déjà transporté par avion environ 40 tonnes d’articles de secours de la Société du Croissant-Rouge koweïtien vers l’Inde. Le matériel de secours contenait 282 bouteilles d’oxygène, 60 concentrateurs d’oxygène, des ventilateurs, des médicaments et d’autres équipements médicaux essentiels.

Combien O2 Koweït peut-il donner?

Selon l’ambassadeur, «Si la marine indienne peut ramener les chars vides au Koweït, nous avons la capacité de se remplir. Nous nous engageons à transporter 1400 tonnes d’OVM en Inde. »

Le Ministre du commerce et de l’industrie de l’État du Koweït, le Dr Abdullah Issa Al-Salman, avait lancé plus tôt cette semaine la campagne de secours d’urgence au port d’Al-Shuaiba.

