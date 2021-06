Le krach du marché de la crypto se poursuit – Est-il temps d’acheter ou de vendre ?

En tant que classe d’actifs, la crypto-monnaie est là pour rester et les perspectives sont positives.

Mai a été un mois stressant pour les investisseurs en crypto-monnaie. Le Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie au monde, a atteint un creux de près de 4 mois le mois dernier. Auparavant, Bitcoin avait plongé de plus de 50% à 30 066 $ par rapport à son record de 64 895 $ atteint le 14 avril. La pièce liée au réseau de blockchain Ethereum, Ethereum, a chuté de près de 57% à 1 850 $, son plus bas niveau depuis fin janvier.

Il y a toujours eu beaucoup d’incertitudes dans cette classe d’actifs. Cependant, cela n’a pas dissuadé les Indiens d’investir dans cet actif et aujourd’hui, l’Inde compte plus de 10 millions d’investisseurs en crypto-monnaie en avril 2021. Les prix des crypto-monnaies ayant récemment connu un recul substantiel, la Reserve Bank of India a également clarifié le 31 mai 2021 que les banquiers ne peuvent pas citer l’ordonnance de la Cour suprême de 2018 pour avertir les utilisateurs de négocier des crypto-monnaies, car RBI n’a publié aucune directive depuis 2018.

S Ravi, associé directeur, Ravi Rajan & Co. et ancien président de la Bourse de Bombay, déclare : « Le trading spéculatif n’est pas la bonne forme d’investissement, car les régulateurs n’ont toujours pas établi de directives claires, qui décideraient du sort de la crypto-monnaie. . “

Avec le tweet d’Elon Musk, le déclin du monde de la crypto-monnaie a commencé, où il a déclaré que Tesla n’accepterait plus Bitcoin comme paiement. Musk a déclaré que Tesla n’autorisera plus les achats de véhicules utilisant Bitcoin en raison de préoccupations environnementales. De plus, l’annonce de la Chine interdisant aux institutions financières et aux sociétés de paiement de fournir des services liés aux transactions de crypto-monnaie a également aggravé la chute du marché.

Acheter ou vendre – Que faire ?

Alors qu’en raison de la récente chute du marché et des incertitudes, les investisseurs optent pour des ventes massives, ce qui est sûrement douloureux, cependant, au cours de la dernière année, le prix d’Ethereum (ETH) a grimpé de 1 150 % tandis que celui de Dogecoin est de 13 310 % dans le même tronçon.

Les experts du secteur disent qu’en tant que classe d’actifs, la crypto-monnaie est là pour rester et que les perspectives sont positives. Ravi déclare : « Nous savons tous que la crypto-monnaie est très volatile et les investisseurs doivent être vigilants. Il est important de conserver ces investissements au moins à moyen terme.

Il ajoute en outre : « Il est conseillé aux investisseurs d’investir un pourcentage plus faible et cela devrait également faire partie du panier d’investissements. L’investissement systématique basé sur la capacité de l’investisseur donnerait des rendements sur une période de temps. Mais tous les investisseurs doivent se rappeler que la pensée logique et la compréhension de la technologie à l’origine de la crypto-monnaie seront de la plus haute importance. »

Bien que la crypto-monnaie ne soit pas illégale en Inde, elle n’est toujours pas réglementée – ce qui à son tour a créé beaucoup de confusion, car il n’y a pas d’organe directeur pour la réglementer et la possibilité de fraudes et d’escroqueries devient endémique. C’est pourquoi les experts disent qu’il est important d’avoir une connaissance approfondie de la technologie derrière cet actif pour prendre des décisions plus éclairées. De plus, l’infrastructure prenant en charge la crypto-monnaie est naissante, car les plates-formes d’échange gérant ces devises ont souvent des problèmes techniques.

