Le Kremlin accusé d’avoir engagé un interprète “attrayant” pour “distraire Trump” | Monde | Nouvelles

Dans un nouvel extrait diffusé cette semaine, elle relate une rencontre entre Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine avec un interprète très particulier lors du sommet du G20 au Japon en 2019.

« Au début de la réunion, Fiona Hill [former official at the U.S. National Security Council] s’est penché et m’a demandé si j’avais remarqué la traductrice de Poutine, qui était une très jolie femme brune aux cheveux longs, au joli visage et à la silhouette magnifique”, a écrit l’ex-attachée de presse.

“Elle m’a dit qu’elle soupçonnait que la femme avait été sélectionnée par Poutine spécifiquement pour distraire notre président.”

La femme en question est Daria Boyarskaya, 36 ans, une linguiste spécialiste du ministère russe des Affaires étrangères diplômée de l’École d’interprétation de conférence et de traduction de Saint-Pétersbourg (SCIT).

L’interprète a accompagné Poutine lors de précédentes réunions officielles, dont une en 2016 entre Poutine et le président américain de l’époque, Barack Obama, à Hangzhou, en Chine.

Elle a également travaillé pour Poutine lors d’une session avec le conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton à Moscou le 23 octobre 2018, selon les archives du SCIT.

Une séance photo glamour de Mme Boyarskaya, une danseuse passionnée, posant dans une robe de luxe et une robe en cuir avec des cuissardes dans un appartement baroque a été révélée par l’agence de presse East2west basée à Moscou à la suite des affirmations de Grisham.

Le Kremlin a également publié une déclaration niant que Vladimir Poutine ait quelque chose à voir avec la nomination de Daria Boyarskaya comme une sorte d’arme de séduction pour Trump.

“Les interprètes sont fournis par le ministère des Affaires étrangères à la demande de l’administration présidentielle”, a déclaré Dmitri Peskov.

“Poutine lui-même n’est pas impliqué dans ce processus.”

Melania Trump a également nié les affirmations de Stephanie Grisham concernant son mandat de première dame.

L’ancien chef d’état-major l’a comparée à Marie-Antoinette, écrivant qu’elle était “la reine de France condamnée” et “Rejetée. Défaite. Détachée”.

Grisham se souvient d’avoir envoyé un texto à Melania Trump le 6 janvier concernant ce qui se passait au Capitole : “Voulez-vous tweeter que les manifestations pacifiques sont le droit de chaque Américain, mais qu’il n’y a pas de place pour l’anarchie et la violence ?” et recevoir un simple “Non” une minute plus tard.

Comme l’a rapporté Grisham, la première dame était plus préoccupée par la mise en place d’une séance photo pour un tapis à l’époque.

Une déclaration fournie par le bureau de Melania Trump a déclaré : « L’intention derrière ce livre est évidente.

“C’est une tentative de se racheter après une mauvaise performance en tant qu’attachée de presse, des relations personnelles ratées et un comportement non professionnel à la Maison Blanche.

“Par la fausseté et la trahison, elle cherche à gagner en pertinence et en argent aux dépens de Mme Trump.”