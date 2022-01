Le Kuma de Tekken, un ours géant, est la meilleure chose de tous les temps

Image : Namco Bandai / Kotaku

Il y a beaucoup, beaucoup, BEAUCOUP de combattants et de personnages qui sont apparus tout au long de la franchise Tekken. Certains d’entre eux sont vraiment étranges. D’autres sont sympas. Certains sont ennuyeux et personne ne s’en soucie. Et puis il y a Kuma l’ours, le meilleur de tous.

Oui, Kuma est un ours qui se tient également debout et se bat dans des tournois d’arts martiaux. C’est étrange, mais c’est loin d’être la chose la plus étrange de la franchise Tekken.

Je te promets, c’est un ours !

Le fait est que, si vous y réfléchissez, un ours est probablement le personnage le plus meurtrier auquel vous pourriez faire face dans un combat en tête-à-tête. Peu m’importe à quel point vous donnez des coups de pied et de poing, si un ours vous attrape et commence à vous ronger le visage et le cou, vous êtes mort.

La vraie raison pour laquelle Kuma est le meilleur personnage, ce sont ses vidéos de fin. Depuis sa première apparition dans Tekken, ses fins l’ont souvent montré en train de traîner ou de se quereller avec Heihachi Mishima, l’un des principaux méchants de la franchise.

Parfois, il signe des papiers avec des empreintes de pattes (et trolle Mishima.)

Parfois, il est dans l’espace !

Et parfois, il ne fait que danser et s’amuser. Qui ne voudrait pas danser et faire la fête avec un gros ours brun ?

Je devrais souligner maintenant parce que si je ne le fais pas, quelqu’un d’autre le fera, qu’il y a DEUX Kumas. Après les événements de Tekken 2, mais avant Tekken 3, le premier Kuma est mort. Son fils allait grandir et devenir un combattant tout comme son père, mais il développa également une haine envers Paul, un autre combattant Tekken. Comme beaucoup de choses dans Tekken, c’est un tout impliquant plusieurs jeux et personnages.

Nous ne sommes pas ici pour parler de l’histoire de Tekken, ou du moins je n’en avais pas l’intention. Au lieu de cela, regardons plus de vidéos de fin de Kuma. Heureusement pour nous, quelqu’un les a tous réunis. Bénis-les.

J’espère que dans des années, lorsque Tekken 10 sortira, Kuma fera toujours partie de la série. Il est là depuis le premier jour et je ne peux pas imaginer Tekken sans mes câlins d’ours et mes fins idiotes.

De plus, Panda est génial aussi et vous devriez regarder ensuite toutes les fins de Panda.