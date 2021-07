Le LA Galaxy reste avec la victoire contre le FC Dallas (3-1)

in

07/08/2021 à 6h36 CEST

le Galaxie a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 3-1 contre lui FC Dallas ce jeudi dans le Centre StubHub. le LA Galaxie voulaient améliorer leur situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 0-2 lors du match précédent contre Ville sportive de Kansas. En ce qui concerne l’équipe Frisco, le FC Dallas a récolté une égalité à double sens contre le Whitecaps de Vancouver, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe de Los Angeles est troisième, tandis que le FC Dallas il est onzième à la fin du match.

Le match a commencé d’une excellente manière pour l’équipe de Los Angeles, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Ravéloson à la 18e minute. LA Galaxie, qui a augmenté les différences établissant le 2-0 avec un but de Cabral à la 28e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 2-0.

La deuxième période a débuté du bon pied pour l’équipe de Los Angeles, qui a creusé son écart avec un but de Zubak à 52 minutes. L’équipe de Frisco a coupé les distances à travers un peu de Ciste à la 71e minute. Finalement, la confrontation s’est terminée par un 3-1 à la lumière.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe de Los Angeles, ils ont sauté du banc Saldana, Williams, Dunbar et Drack pour remplacer Victor Vazquez, Zubak, Cabral, Lletget Oui Grand-père, tandis que les modifications apportées par l’équipe visiteuse ont été Quignon, Obrián, Ciste, Schön Oui Pomykal, qui est entré par Acosta, John Nelson, Twumasi, Pépi Oui Jésus Ferreira.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, dont un au Galaxie (Nick adjoint) et trois à FC Dallas (Twumasi, Cerrillo Oui Obrián).

Avec cette victoire, l’équipe de Greg Vanney classé troisième avec 24 points, occupant une place qualificative pour une place en séries éliminatoires pour le titre, à l’issue du duel, tandis que l’équipe menée par Luchi González il s’est classé onzième avec 11 points.

Fiche techniqueLA Galaxie :Bond, Nick Depuy, Raveloson, Villafaña, Araujo, Lletget (Drack, min.94), Klještan, Víctor Vázquez (Saldana, min.55), Cabral (Dunbar, min.94), Grandsir et Zubak (Williams, min.71 )FC Dallas :Jimmy Maurer, Burgess, Bressan, John Nelson (Obrián, min.46), Che, Acosta (Quignon, min.46), Cerrillo, Jesús Ferreira (Pomykal, min.77), Hollingshead, Twumasi (Jara, min.65) et Pepi (Schön, min.75)Stade:Centre StubHubButs:Raveloson (1-0, min. 18), Cabral (2-0, min. 28), Zubak (3-0, min. 52) et Jara (3-1, min. 71)