Le LA Phil se penche sur les endroits inattendus de la musique de film

La musique de film existe en tant que genre depuis plus d’un siècle, à l’époque du muet, quand il était inouï qu’un film soit projeté sans l’accompagnement de musique live. La musique de film est peut-être un genre, mais tout ce que cela signifie, c’est la musique utilisée dans un film. En dehors de cela, tout ce que le réalisateur laissera un compositeur s’en tirer s’en va.

Pourtant, nous avons tendance à avoir une idée de ce à quoi ressemble la musique de film et du mercantilisme qu’elle peut représenter. Depuis l’avènement du cinéma parlant, « Hollywood » est, dans certains cercles sérieux, l’antonyme péjoratif de la musique « sérieuse ».

Les tables, cependant, tournent. Hollywood a apparemment si peu d’égard pour la musique de film ces jours-ci que le nouveau Academy Museum of Motion Pictures a rétrogradé la musique au mieux à une réflexion après coup. Pendant ce temps, la musique de film n’a jamais été aussi chaleureusement accueillie dans la salle de concert.

L’orchestre le plus proche du monde du cinéma géographiquement et artistiquement a toujours été le Los Angeles Philharmonic. Combinant cela avec son engagement envers la nouvelle musique, l’orchestre a organisé le week-end dernier au Walt Disney Concert Hall un festival en trois parties, «Reel Change», axé sur une nouvelle génération de compositeurs de films nés dans les années 1980. Chaque soir, un compositeur différent organisait un programme de sa musique ainsi que des œuvres de collègues et de compositeurs classiques, écrites ou non pour un film, qu’ils trouvaient significatives.

Il s’agissait d’un groupe de compositeurs apparemment divers mais avec beaucoup de points communs. Hildur Guðnadóttir est une violoncelliste et compositrice expérimentale issue de la scène musicale new islandaise branchée. Elle a remporté un Oscar cette année pour sa partition sur « Joker », battant quatre favoris de longue date de l’académie. Son score pour le jeu vidéo « Battlefield 2042 » a chuté vendredi, le soir de son concert.

Vendredi également, le film acclamé « King Richard », qui a été marqué par Kris Bowers, est sorti. Pianiste de jazz de formation classique, Bowers a organisé le programme du samedi soir qui comprenait la première de son « Concerto for Horn », qui a été commandé pour le festival. Le dimanche après-midi appartenait à Nicholas Britell, dont les crédits incluent les films « Moonlight » et « Vice » ainsi que la série HBO « Succession », avec son thème du ver d’oreille.

Tous les trois sont des compositeurs avertis, formés au conservatoire, bien versés dans la musique classique au-dessus des tendances actuelles de la musique nouvelle et avec un doigt sur le pouls de la pop. Chacun a essayé quelque chose de différent face à un cadre de concert traditionnel. En aucun cas, aucune musique n’a été jouée avec le film pour lequel il a été écrit. C’étaient des concerts sur la musique, pas sur le cinéma.

Pourtant, il y a des questions sans réponse quand il s’agit d’écouter de la musique de film ou de discerner son objectif. Cela signifie inévitablement une chose si vous avez vu le film et une autre si vous ne l’avez pas vu. De plus, une partition peut servir à créer une atmosphère, révéler quelque chose à l’intérieur d’un personnage, produire une tension ou la relâcher, évoquer un sentiment qui peut ou non se traduire en dehors de son objectif initial. La musique peut même exister à part entière, ne vous disant pas comment vous sentir mais vous demandant de penser. Non, la musique de Philip Glass n’est pas trop forte sur cette photo. Montez-le.

Hildur a adopté une approche globale. Elle a mis en place un programme fascinant qui s’est fortement appuyé sur des pièces contemporaines non cinématographiques de compositeurs qui l’ont influencée. Le plus surprenant pour un tel festival était le surréaliste « Silver Streetcar for the Orchestra » d’Alvin Lucier. L’«Orchestre» du titre n’est rien de plus qu’un triangle solo, rythmé par la soliste de percussions stellaire Robyn Schulkowsky. Une fois mis en vibration, l’instrument peu attrayant produit des fréquences qui semblent sortir de nulle part et qui commandent le pouvoir de l’hypnose. Avec des sons comme ceux-ci, qui a besoin de visuels ? Ils sont tous dans votre esprit.

Pour les pièces d’orchestre proprement dites, le jeune chef d’orchestre britannique Hugh Brunt a dirigé un morceau cuivré de cinq minutes de la Quatrième Symphonie d’Henryk Górecki (créée par le LA Phil en 2015), des « Fratres pour cordes et percussions » d’Arvo Pärt et des « Atmosphères » de Ligeti. (qui a fait sensation lorsqu’il est utilisé dans « 2001 »). Il y avait aussi plus d’argent harmonique dans un court mouvement de « Nymphéa Reflection » de Kaija Saariaho.

Le concert a commencé avec les lumières éteintes, comme si Disney était une salle de cinéma, pour l’œuvre de concert de Hildur « Under Takes Over ». Les instruments individuels entrent et sortent avec des tonalités uniques, et comme avec le triangle, vous ne pouvez pas dire d’où vient le son. La soirée s’est terminée par l’intrigue d’effets électroniques et acoustiques à couper le souffle dans la musique « Battlefield 2042 » de Hildur et « Bathroom Dance » du « Joker », deux minutes troublantes pour plonger plus profondément dans la tête d’un personnage trop effrayant pour les mots mais pas, comme le révèle Hildur, le violoncelle.

Écrire pour un film, a expliqué Bowers au public samedi soir, c’est, pour lui, aller au cœur d’une situation dramatique. Contrairement à l’approche de Hildur, Bowers a suggéré qu’il devait trouver le moment spécifique dans un film qui révèle son essence émotionnelle comme point de départ. Cela peut venir de l’improvisation, où vous commencez avec quelque chose que vous connaissez et voyez où cela vous mène.

Bowers est un improvisateur hors pair. Lorsqu’il improvisait ou embellissait au clavier avec l’orchestre, qui était élégamment dirigé par Anthony Parnther, il donnait à tout ce qu’il jouait une nouvelle raison d’être dans la salle de concert.

Mais il a aussi démontré la tendance parfois lamentable d’un compositeur de film à rester à l’écart, pas toujours à son avantage. Le nouveau concerto, écrit pour le cor principal de LA Phil Andrew Bain, s’inspire du cor comme instrument de chasse, façonnant le concerto de 15 minutes comme une journée légèrement mystique dans la forêt. De mauvaise humeur et troublant, il comprenait une écriture orchestrale mystérieuse à la Ravel et des appels de cor ravissants qui établissaient une scène captivante. Bowers, cependant, a sapé sa propre invention en ajoutant des images filmiques de bûches en feu et autres, sans inspirer l’imagination d’un auditeur.

Il s’est rendu encore moins service aux medleys de ses propres partitions – « Green Book », « King Richard », « When They See Us » et « Bridgerton » – en fournissant de nouveaux visuels montrant diverses situations (un père, une fille et le football pour » King Richard ») moins impressionnant que les films originaux. Dans une autre couche encore, les vers enregistrés de la poésie ont été racontés à haute voix (et pas toujours de manière intelligible), noyant partiellement le piano. Je me sentais aussi frustré que lorsque je regardais un film dans lequel une partition prometteuse n’est pas suffisamment mise en évidence. Montez les Bowers, s’il vous plaît !

Britell a traité la matinée du dimanche qu’il a organisée comme un simple concert de musique de film. Brunt, un chef d’orchestre rythmiquement laconique, était à nouveau en charge du LA Phil. Comme pour les autres programmes, il y avait un défilé de courts morceaux, qui est l’un des plus gros obstacles des programmes de musique de film auxquels les trois compositeurs ont été confrontés. Pourtant, cela a fait un après-midi fascinant.

Deux compositeurs de films très originaux se sont présentés sur plus d’un programme. Ryuichi Sakamoto a été favorisé par Hildur et Bowers. Comme Hildur également, Britell a choisi Mica Levi, ici son « Jackie » avec ses merveilleuses cordes coulissantes au départ. Le thème de Gary Yeshon pour « M. Turner » était tout aussi intriguant, avec son saxophone semblant imiter un shakuhachi, la flûte en bois traditionnelle japonaise. Dans d’autres choix frappants, Britell a inclus des sélections de la partition déchirante de Terence Blanchard à « Malcolm X », le cadeau étrange de Jonny Greenwood à « There Will be Blood » et de brefs extraits de « Toni Morrison: The Pieces I Am » de Kathryn Bostic.

La propre musique de Britell, présentée dans « Vice », « The Underground Railroad », « If Beale Street could Talk » et « Don’t Look Up », est apparue en de petits instants. Ils donnaient l’impression d’un compositeur caméléon capable de trouver juste ce qu’il faut pour animer une imagination ou une activité, mais n’offrant pas assez pour saisir la voix d’un compositeur. Ils se sont avérés un plaisir à écouter sans le film, mais ces noyaux auraient pu être encore plus un plaisir s’ils avaient été développés en suites de concert.

Pour son rappel, Britell a joué le thème « Succession » – sur un piano qui a été amené sur scène – avec l’orchestre. Entendu comme de la musique de concert pure, séparée de l’électronique ou des tenants et aboutissants de la série télévisée, le thème sonnait comme si sa raison d’être était de faire un commentaire du 21e siècle sur Rachmaninov, un peu comme ce que Michael Nyman a fait une fois avec Henry Purcell et Mozart. Il a obtenu la réponse du public la plus enthousiaste du week-end, semblable à l’émotion ressentie par les foules en entendant John Williams joué par un grand orchestre, avec une acoustique fine.

Ces cas restent cependant rares. Les compositeurs de films ont toujours eu du mal à diviser leur carrière entre la scène sonore et la scène du concert. Cela remonte à Korngold, qui s’efforçait d’être pris au sérieux après avoir inventé la musique du film à l’aube du cinéma parlant. Ce n’est que récemment que son Concerto pour violon, écrit pour Jascha Heifetz et qui doit être joué cette semaine par le LA Phil dans le cadre de sa série de concerts réguliers, est devenu un favori du répertoire. La même chose arrivera-t-elle avec le nouveau concerto pour violon de John Williams que le Boston Symphony a créé l’été dernier ? Probablement pas avant longtemps. Les nombreux compositeurs déjà célèbres qui se sont tournés vers le cinéma – Glass, Copland, Bernstein, Vaughn Williams, la liste est longue – ne sont que cela : des compositeurs célèbres qui ont écrit pour le cinéma.

Il y a eu des exceptions, Toru Takemitsu avant tout. Mais Hildur, Bowers et Britell représentent une nouvelle génération prête à faire disparaître ces distinctions génériques. Ils pourraient en fait avoir un minimum d’aide de l’académie, qui a commandé une pièce d’installation à Hildur. Mais que le vrai changement soit leur retour sur la scène Disney avec une certitude et une vision toujours plus audacieuses.