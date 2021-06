Le label Big Loud/Republic de Morgan Wallen positionne “Sand In My Boots” comme prochain single radio

Le label de Morgan Wallen semble positionner « Sand In My Boots » comme le prochain single radio de la star country.

Wallen a été discrètement réintégré par les principaux conglomérats de radio basés aux États-Unis au début du mois. Ses chansons ont recommencé à apparaître sur les stations appartenant à iHeartRadio, Cumulus Media, Cox Radio, Audacy et Alpha Media. Les données de ces semaines révèlent que Wallen reçoit une augmentation énorme de 2 800 % des écoutes à la radio par rapport à février.

Ces stations de radio ont fait face à de lourdes plaintes de la part des fans de country, en particulier de ceux qui ont un penchant pour Wallen. Dans certains cas, les directeurs de stations ont signalé que les auditeurs menaçaient d’arrêter d’écouter et de passer aux plateformes de streaming. Les flux à la demande de la musique de Wallen ont augmenté, car sa musique était toujours disponible sur les services de streaming – mais pas dans les listes de lecture organisées.

Malgré l’augmentation drastique des pièces de théâtre, Wallen est toujours bien en deçà de ses pièces précédentes avant l’incident viral.

Wallen a promis de prendre du recul et de réfléchir à l’incident, incitant les fans à lancer un tollé de soutien. Il a été déclaré inéligible pour les ACM Awards, que les fans de tout le pays ont protesté avec plusieurs panneaux d’affichage à Nashville et Los Angeles.

Le 19 mai, Morgan Wallen a fait une apparition surprise au honky-tonk de Kid Rock à Nashville. C’était sa première représentation publique que sa direction insiste sur le fait qu’elle était spontanée et impulsive. Wallen a également annoncé qu’il ne jouerait aucun festival prévu pour cet été.

Mais Wallen a joué lors d’une afterparty du premier Brett Boyer Foundation Invitational. Il a également participé au tournoi de golf caritatif avec son compatriote Luke Bryan – pour qui il était censé ouvrir en tournée cet été.

Les données de la semaine dernière indiquent que les rotations de “Sand In My Boots” augmentent. Aujourd’hui, le chanteur a posté une performance de lui-même chantant la chanson avec Eric Church, Hardy et Darius Rucker. La vidéo est une version acoustique du morceau, avec Wallen, Church et Hardy jouant de la guitare acoustique pendant qu’ils chantaient. Darius Rucker apparaît sur le canapé à côté de Morgan Wallen mais ne chante pas dans la vidéo.

Le manager de Morgan Wallen, Seth England, commente le clip, “Next single?” tandis que Hardy ajoute : « J’avais besoin de cette merde. Je t’aime, mec. Wallen a taquiné de petites performances intimes comme celle-ci au cours des derniers mois. Le clip de trois minutes a été aimé plus de 300 000 fois.