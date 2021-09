Le label de Ne-Yo signe le chanteur Miles après la performance virale de Tory Lanez

in

Ne-Yoa un nouveau talent qui attend dans les coulisses du monde de la musique — un gars nommé Milles, qui a en fait obtenu de l’éclat de nul autre que Tory Lanez, et un peu qu’il a commencé pendant la pandémie de Rona.

Miles était l’un des nombreux artistes présentés sur le segment populaire de la radio de quarantaine de Tory l’année dernière, qu’il hébergeait sur Instagram Live. C’est assez simple… les musiciens se téléportent et montrent leurs trucs à Tory et à ses millions de followers.

Si vous l’avez manqué, Miles a beaucoup impressionné lors de quelque chose que Tory a appelé le “Wow Challenge” … faisant une reprise acoustique de Michael Jackson‘s “Dirty Diana.” C’est logique, il sonne exactement comme MJ, donc le mec est clairement talentueux.

Quoi qu’il en soit, avancez jusqu’à aujourd’hui … et Miles est maintenant un artiste signé sous l’empreinte de Ne-Yo’s Compound Music – et déjà en studio, travaillant sur de nouveaux morceaux et absorbant une tonne de connaissances de la légendaire star du R&B.

Nous l’avons coupé avec Miles, et il nous a expliqué comment son accord s’était conclu et où lui et Ne-Yo se dirigeaient ensuite.

Comme toute autre chose dans le business, tout dépend de qui vous connaissez … ou qui vous a vu – et, dans ce cas, ce sont les gars de Ne-Yo qui l’ont repéré sur Quarantine Radio et ont dit au patron d’inviter l’enfant à entrer. pour une séance.

Ils ont signé un accord plus tôt en juillet dernier, et maintenant … Miles a un nouveau single intitulé “Gone” qui vient de sortir il y a environ une semaine.

Comme nous l’avons dit… Miles et Ne-Yo sont déjà à pied d’œuvre, ce que vous pouvez voir dans cette séquence d’enregistrement.

On dirait que le public de New York est impressionné, et à juste titre. Mec peut saaang!