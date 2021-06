Le label de Rita Ora répond aux affirmations selon lesquelles ils “n’aimaient pas” les photos de Taika Waititi .

Rita Ora a été photographiée en train de se mettre à l’aise avec Tessa Thompson et Taika Waititi (Photo: . – Rita Ora, Instagram)

Le label de Rita Ora a mis fin aux affirmations selon lesquelles ils “n’aimaient pas” les photos d’elle se rapprochant de Taika Waititi et Tessa Thompson.

La chanteuse Anywhere a été photographiée en train de se blottir contre le réalisateur de Thor, Taika, avec qui elle sortirait, et l’actrice Tessa lors d’un déjeuner en Australie le mois dernier.

Une source qui a affirmé avoir “travaillé en étroite collaboration” avec Rita a affirmé que sa maison de disques n’était pas satisfaite des photos très médiatisées.

“Ils n’aimaient pas le comportement, c’est ce que j’ai entendu”, a déclaré l’initié au journal australien The Telegraph.

Cependant, Warner Music a démenti ces affirmations et a déclaré à la publication : ” Rita est une artiste incroyable et travailleuse, et nous avons adoré l’avoir en Australie. Nous sommes impatients de la revoir bientôt ici.

Il a également été récemment allégué que les patrons de Marvel n’étaient pas ravis de l’affichage et pensaient que Taika, 45 ans, avait ” dépassé les limites “.

Rita, 30 ans, et Taika, qui dirige le prochain Thor: Love and Thunder avec Chris Hemsworth et Tessa, ont été liés pour la première fois en avril à la suite d’une photo Instagram personnelle et rapprochée qui a plongé les fans dans l’effondrement.

On pense que Rita et Taika se fréquentent (Photo : Instagram/ritaora)

Depuis, ils ont été aperçus à l’aise ensemble à plusieurs reprises.

Selon les rapports, ils ont fait monter leur relation de plusieurs crans et vivaient ensemble à Sydney.

Un article de la rubrique Private Sydney du Sydney Morning Herald affirmait que Rita avait «emménagé» dans la maison de plage où il séjournait.

Cependant, la pop star s’est maintenant envolée pour Los Angeles et serait en train d’enregistrer son prochain album.

Plus : Rita Ora



La discussion sur une romance avec Taika intervient après que Rita se soit séparée de son petit ami Romain Gavras après six semaines de fréquentation, des sources affirmant qu’elles se sont éloignées de l’isolement.

Une source a déclaré au Sun qu’ils “resteraient une équipe soudée” bien qu’ils ne soient plus ensemble.

Metro.co.uk a contacté les représentants de Rita pour commentaires.

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page de divertissement.

Suivez Metro.co.uk Entertainment sur Twitter et Facebook pour les dernières mises à jour sur les célébrités et les divertissements. Vous pouvez désormais également recevoir des articles Metro.co.uk directement sur votre appareil. Inscrivez-vous ici pour recevoir nos alertes push quotidiennes.



PLUS : Rita Ora célèbre alors que Taika Waititi termine le tournage de Thor et plaisante sur sa « dépression nerveuse » pour nous apporter un film



PLUS : Rita Ora confirmée pour la série 3 de The Masked Singer malgré le contrecoup de la fête d’anniversaire du verrouillage





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();